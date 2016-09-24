国际油价急跌4% 因预计OPEC不会达成限制协议

路透纽约9月23日 - 油价周五急跌4%，因迹象显示，在下周主要产油国讨论冻产的会议举行前，沙特和伊朗未达成初步共识。

油价进一步承压，因数据显示，第三季美国活跃钻机增幅可望创下两年前油价开始崩跌以来最大。美国和全球股市下跌，是另一个利空油价的因素。

布兰特原油期货重挫1.76美元，或3.7%，收报每桶45.89美元。本周，该合约上涨0.3%。

美国原油期货急跌1.84美元，或4%，收报每桶44.48美元。本周美国原油攀升3%。

原油期货下挫，此前消息称，沙特预计阿尔及尔会议上不会做出任何决定。OPEC和其他主要产油国将于9月26-28日在阿尔及尔开会，磋商冻产问题。

“阿尔及尔会议不是作出产量决定的会议。其(目的)是进行协商，”一位熟悉沙特石油官员想法的消息人士向路透表示。

油市在早盘上涨，因路透报导，三位知情消息人士表示，如果伊朗同意对其今年产量设限，沙特愿意降低自己的石油产量。

“我们认为，如果(阿尔及尔)会议的结果是 '未达成协议'，这表明OPEC不仅在会议上没能达成明确的限产协议，而且意味着未能制定一个前瞻性计划，”Macquarie Capital在报告中说。(完)