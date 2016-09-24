国际油价急跌4% 因预计OPEC不会达成限制协议

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约9月23日 - 油价周五急跌4%，因迹象显示，在下周主要产油国讨论冻产的会议举行前，沙特和伊朗未达成初步共识。
油价进一步承压，因数据显示，第三季美国活跃钻机增幅可望创下两年前油价开始崩跌以来最大。美国和全球股市下跌，是另一个利空油价的因素。
布兰特原油期货重挫1.76美元，或3.7%，收报每桶45.89美元。本周，该合约上涨0.3%。
美国原油期货急跌1.84美元，或4%，收报每桶44.48美元。本周美国原油攀升3%。
原油期货下挫，此前消息称，沙特预计阿尔及尔会议上不会做出任何决定。OPEC和其他主要产油国将于9月26-28日在阿尔及尔开会，磋商冻产问题。
“阿尔及尔会议不是作出产量决定的会议。其(目的)是进行协商，”一位熟悉沙特石油官员想法的消息人士向路透表示。
油市在早盘上涨，因路透报导，三位知情消息人士表示，如果伊朗同意对其今年产量设限，沙特愿意降低自己的石油产量。
“我们认为，如果(阿尔及尔)会议的结果是 '未达成协议'，这表明OPEC不仅在会议上没能达成明确的限产协议，而且意味着未能制定一个前瞻性计划，”Macquarie Capital在报告中说。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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