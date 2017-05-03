俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日

对OPEC平衡油市计划而言 白宫售油提案或为助力而非阻力
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯及该组织之外其他产油国承诺在2017年上半年减产180万桶/日。
根据协议，俄罗斯承诺今年上半年石油产量较去年10月削减30万桶/日。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。