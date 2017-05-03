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国际财经 | 2017年 5月 3日 星期三 14:29 BJT

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日

路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯及该组织之外其他产油国承诺在2017年上半年减产180万桶/日。

根据协议，俄罗斯承诺今年上半年石油产量较去年10月削减30万桶/日。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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