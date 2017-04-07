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国际财经 | 2017年 4月 7日 星期五 17:27 BJT

俄罗斯能源部长称是否延长减产协议仍言之过早

路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。

他在能源部的一次会议上表示，他与国内石油生产商以及政府就延长减产协议进行过讨论。根据协议俄罗斯承诺减产30万桶/日。

诺瓦克称，到4月底或5月初时，是否延长协议将会更加明朗。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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