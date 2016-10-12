版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 21:49 BJT

标题新闻：俄罗斯总统普京认为达成全球石油冻产协议没有障碍，唯一问题是沙特和伊朗要达成一致

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐