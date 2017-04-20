焦点：沙特和科威特发出明确信号 减产协议或继续实施至下半年

路透阿布扎比4月20日 - 海湾地区主要产油国沙特和科威特发出了迄今为止最为明确的信号，即石油输出国组织(OPEC)计划将与非OPEC国家达成的原油限产协议继续实施到今年下半年。

沙特能源部长法力赫周四表示，在初期实施了六个月之后，产油国之间对于限产协议应该继续实施的共识正在加强，不过还没有正式达成协议。

“共识正在形成，但还没有确定，”他在阿联酋的一次会议间隙对媒体表示。当被问及非OPEC产油国俄罗斯时，法力赫回应称：“我们正在同所有的国家商谈。我们还没有达成确切的协议，但共识正在形成。”

科威特石油部长马尔祖克也在该次会议上表示，预计会看到减产协议继续实施。

“非OPEC国家对减产协议的遵守程度明显提升，表明了延长实施协议的重要性，”马尔祖克表示。

“俄罗斯初步同意了...该国的执行协议程度很不错...”他说。

马尔祖克称，如果OPEC和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。

他说，如果非OPEC产油国就延长减产达成共识，则OPEC将会延长协议，而且OPEC一直在寻求更多的非OPEC产油国加入该协议。

马尔祖克表示，一个非洲国家表示有兴趣加入，但他没有说是哪个国家。

OPEC热切希望非OPEC产油国能参与到削减全球石油库存的行动中来，以提振油价上涨。目前油价涨势止步于每桶55美元附近，去年为不到30美元。

OPEC将于5月25日举行会议，讨论与非OPEC产油国一起延长减产协议。

法力赫表示，对于延长减产行动有一个“初步协议”。他称磋商正在进行中。

法力赫称，“我们的目标是库存水平。这是衡量动议成功与否的主要指标。”

虽然海上储油和产油国的库存已经下降，消费地区的库存仍然居高不下，尤其是亚洲和美国。

国际能源署(IEA)上周表示，工业化国家石油库存仍较五年均值高出10%，这是OPEC关注的一个重要指标。

阿曼石油和天然气部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy表示，倾向于延长减产协议的产油国数量“颇高”。

“以百分比计算的话，我想支持延长减产的国家比率会很高，”他对记者表示。

不过，伊拉克什叶派执政联盟领导人Ammar al-Hakim说，该国可能寻求免于参与，并要求增加自己的产量。

他在开罗警告称，伊拉克可能要求免于参与减产，因为该国需要石油收入来打击伊斯兰国。

“在这种敏感环境下，伊拉克有权希望获得其他OPEC成员国的豁免，并有机会增加自己的产量，”Hakim在周三稍晚的专访中表示。

“但是我们支持减少OPEC整体供应水平以提振油价的原则。”(完)