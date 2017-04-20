焦点：沙特和科威特发出明确信号 减产协议或继续实施至下半年

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透阿布扎比4月20日 - 海湾地区主要产油国沙特和科威特发出了迄今为止最为明确的信号，即石油输出国组织(OPEC)计划将与非OPEC国家达成的原油限产协议继续实施到今年下半年。
沙特能源部长法力赫周四表示，在初期实施了六个月之后，产油国之间对于限产协议应该继续实施的共识正在加强，不过还没有正式达成协议。
“共识正在形成，但还没有确定，”他在阿联酋的一次会议间隙对媒体表示。当被问及非OPEC产油国俄罗斯时，法力赫回应称：“我们正在同所有的国家商谈。我们还没有达成确切的协议，但共识正在形成。”
科威特石油部长马尔祖克也在该次会议上表示，预计会看到减产协议继续实施。
“非OPEC国家对减产协议的遵守程度明显提升，表明了延长实施协议的重要性，”马尔祖克表示。
“俄罗斯初步同意了...该国的执行协议程度很不错...”他说。
马尔祖克称，如果OPEC和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
他说，如果非OPEC产油国就延长减产达成共识，则OPEC将会延长协议，而且OPEC一直在寻求更多的非OPEC产油国加入该协议。
马尔祖克表示，一个非洲国家表示有兴趣加入，但他没有说是哪个国家。
OPEC热切希望非OPEC产油国能参与到削减全球石油库存的行动中来，以提振油价上涨。目前油价涨势止步于每桶55美元附近，去年为不到30美元。
OPEC将于5月25日举行会议，讨论与非OPEC产油国一起延长减产协议。
法力赫表示，对于延长减产行动有一个“初步协议”。他称磋商正在进行中。
法力赫称，“我们的目标是库存水平。这是衡量动议成功与否的主要指标。”
虽然海上储油和产油国的库存已经下降，消费地区的库存仍然居高不下，尤其是亚洲和美国。
国际能源署(IEA)上周表示，工业化国家石油库存仍较五年均值高出10%，这是OPEC关注的一个重要指标。
阿曼石油和天然气部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy表示，倾向于延长减产协议的产油国数量“颇高”。
“以百分比计算的话，我想支持延长减产的国家比率会很高，”他对记者表示。
不过，伊拉克什叶派执政联盟领导人Ammar al-Hakim说，该国可能寻求免于参与，并要求增加自己的产量。
他在开罗警告称，伊拉克可能要求免于参与减产，因为该国需要石油收入来打击伊斯兰国。
“在这种敏感环境下，伊拉克有权希望获得其他OPEC成员国的豁免，并有机会增加自己的产量，”Hakim在周三稍晚的专访中表示。
“但是我们支持减少OPEC整体供应水平以提振油价的原则。”(完)
(编译 王洋/于春红/李春喜 审校 张明钧/高琦)
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。