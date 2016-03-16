版本:
中国
国际财经 | 2016年 3月 16日 星期三 17:40 BJT

OPEC主席确认4月17日将在多哈举行限产会议--声明

路透3月16日 - 现任石油输出国组织(OPEC)主席暨卡塔尔能源部长萨达(Mohammed Bin Saleh Al-Sada)周三称，OPEC和非OPEC产油国4月17日将在该国首都举行会议。

“这是对上月多哈会议的跟进。上月卡塔尔、沙特、俄罗斯和委内瑞拉在多哈举行会议，提议将产量冻结在2016年1月水平，并呼吁其他产油国加入，”萨达在声明中称。

声明称，目前有15个OPEC及非OPEC产油国支持这个提议，这些国家占全球石油产量的大约73%。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐