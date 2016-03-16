OPEC主席确认4月17日将在多哈举行限产会议--声明

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月16日 - 现任石油输出国组织(OPEC)主席暨卡塔尔能源部长萨达(Mohammed Bin Saleh Al-Sada)周三称，OPEC和非OPEC产油国4月17日将在该国首都举行会议。
“这是对上月多哈会议的跟进。上月卡塔尔、沙特、俄罗斯和委内瑞拉在多哈举行会议，提议将产量冻结在2016年1月水平，并呼吁其他产油国加入，”萨达在声明中称。
声明称，目前有15个OPEC及非OPEC产油国支持这个提议，这些国家占全球石油产量的大约73%。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。