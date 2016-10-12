OPEC致力于与其他产油国合作恢复油市平衡--阿联酋能源部长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伊斯坦布尔10月12日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三称，石油输出国组织(OPEC)成员国正致力于与其他产油国合作，使石油市场恢复平衡，各方已认识到每桶40美元的油价是不可持续的，需求上涨才行。
“我认为不仅OPEC成员国已做出承诺，俄罗斯也是如此...现在这已更多是市场和国际责任，OPEC齐心致力于与其他产油国合作来找到解决方案，”马兹鲁伊在伊斯坦布尔召开的世界能源大会上向记者表示。
他并称，“大家意识到每桶40美元的油价是不可持续的。我们需将油价提高一些。”
Mazrouei还表示，“不要期望有重大变动和飞越。我们需要现实一些。”他并称油市正逐步进行修正。(完)
(翻译 汪红英/张荻； 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。