OPEC致力于与其他产油国合作恢复油市平衡--阿联酋能源部长

路透伊斯坦布尔10月12日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三称，石油输出国组织(OPEC)成员国正致力于与其他产油国合作，使石油市场恢复平衡，各方已认识到每桶40美元的油价是不可持续的，需求上涨才行。

“我认为不仅OPEC成员国已做出承诺，俄罗斯也是如此...现在这已更多是市场和国际责任，OPEC齐心致力于与其他产油国合作来找到解决方案，”马兹鲁伊在伊斯坦布尔召开的世界能源大会上向记者表示。

他并称，“大家意识到每桶40美元的油价是不可持续的。我们需将油价提高一些。”

Mazrouei还表示，“不要期望有重大变动和飞越。我们需要现实一些。”他并称油市正逐步进行修正。(完)