国际油市：委内瑞拉可能支持OPEC在明年第一季后举行紧急会议--外长

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透利马12月10日 - 委内瑞拉外交部长拉米雷斯表示，委内瑞拉考虑支持石油输出国组织(OPEC)举行紧急会议的呼吁，这将取决于2015年第一季的油价表现。
拉米雷斯称，OPEC不应让市场决定价格，而且应该采取行动，“那是我们必须做的，是我们的职责。”
拉米雷斯称，应由目前OPEC的轮值主席国尼日利亚来召集紧急会议。
“委内瑞拉将评估这一点，”拉米雷斯表示，“有可能这么做。”
委内瑞拉认为油价应在每桶100美元。此前担任委内瑞拉石油部长的拉米雷斯表示，该国已经与各个OPEC成员国举行双边会议，讨论如何应对油价。目前油价已经跌破65美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。