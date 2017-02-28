OPEC减产协议执行率料将提高 进度落后国家承诺达到目标

路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。

历史记录显示，OPEC减产协议的执行情况一直成问题，但此次OPEC开始减产的第一个月就完成了目标的90%。

国际能源署(IEA)因此称本次减产为有纪录以来最大规模的减产之一。

根据两国数据和政府机构、顾问与行业媒体作出的OPEC产量预估，伊拉克和阿联酋减产进度低于承诺的水平。

但政府官员和行业消息人士称，阿联酋未来几个月将力求接近OPEC设定的目标，提高六个月减产期的整体执行情况，而非关注单月的执行率。

“阿联酋完全致力于实施OPEC减产协议，而且正在采取必要举措，确保在OPEC协议的六个月内期限内全面执行减产。”阿联酋的OPEC官员Ahmed Al Kaabi对路透表示。

国际能源署(IEA)称，1月份OPEC国家对减产协议的平均执行率达到创纪录的90%。路透对产量调查的均值显示该比率为88%。

根据主要原油出口国沙特阿拉伯和独立分析师的数据，沙特的减产程度甚至高于OPEC减产协议的规定，帮助推动减产执行率升高。

阿联酋和伊拉克的数据显示，与其他大型OPEC产油国相比，为了实现减产目标，它们还需进一步行动。

根据这两个产油国汇报给OPEC的数据，尽管阿联酋和伊拉克1月大幅减产，但它们减产之前的产量高于OPEC协议规定的基准水平，这意味着它们并未遵守协议。

一位熟悉情况的消息人士称：“伊拉克尊重减产承诺。”(完)