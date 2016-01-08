焦点：石油看跌期权逼近20美元 高盛末日预言应验

图为美国俄克拉荷马Guthrie附近一处油田的抽油机。 REUTERS/Nick Oxford

路透伦敦1月7日 - 当美国投行高盛去年预测油价最低可能跌至20美元时，它认为出现这种状况的可能性并不高。

而五个月之后，在全球的部分地区，这个预测已经应验。本周加拿大实货原油售价不到每桶20美元，低于开采和运输成本。与此同时，交易商在期权市场采取保护措施，以防油价跌至25美元以下。

这些新情况反映出愈发严重的担忧，即市场本已充斥太多石油，现在又遭受美国和中国需求放缓的双重打击。

过去18个月，供应过剩是将油价拉低三分之二的主要因素，因为沙特推动石油输出国组织(OPEC)扩大出口，与美国页岩油公司等生产成本更高的产油商争夺市场份额。

低油价刺激全球石油需求增长至数年高点，避免了油价进一步崩跌，并使生产商寄望2016年晚些时候市场可能复苏。

但就在沙特阿拉伯要开始庆祝首个战术胜利时，美国产出在低油价的冲击下走低，各种迹象正表明美国、中国和欧洲的需求要比此前预期的更加疲弱。

中国是全球第二大石油消费国，估算的石油需求在2015年9月和11月都出现同比下滑。

根据最新数据，全球最大石油消费国--美国的需求也从2015年10月开始下滑，尽管汽油价格下降。与此同时，美国馏分油需求在2015年末降至逾十年来最低水平。

欧盟石油需求在去年10月转为持平，当年的大部分时间都呈现意外增长。

“2015年开始时，显现出的是需求强劲增长。但到了2015年第四季，情况就改变了。”投行Natixis的分析师Abhishek Deshpande表示。

**油价暴挫已不再是极端设想**

高盛对油市做出的极端预测情景是基于这样的构想，即为了迫使亏损产能加快关停步伐，油市可能要经历价格跌至每桶20美元的冲击。

这种情景设想现在看起来不再是极端不现实的了。

“迄今为止油价一直承压，跌到每桶20美元的下行风险已经增加。”美银美林周四表示。

同日，布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)原油期货短暂下跌并触及2004年以来最低，接近每桶32美元，因人民币下滑和中国股市熔断导致亚洲市场陷入震荡。

油价跌幅达5%的情况，在亚洲通常十分平静的早盘时段是十分罕见的，甚至那些资深盘面观察人士现在都难以给这次几十年来最大的崩盘划下句点。

券商PVM的Robin Bieber表示，如果美国WTI原油跌破每桶32.40美元的支撑位，那将没有什么可阻止油价跌到20-30美元中段了。几分钟之后，WTI一度跌至32.10美元，不过当日稍后又向每桶34美元的水平略有反弹。

**油市看跌**

过去一年，全球石油日产量比每日消费量多150万桶。石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)预计，2016年全球需求增长将有所放缓，从2015年的每日180万桶的较高水平降至120-125万桶。

这意味着，2016年大部分时间全球石油产量仍将高于消费量，使本已超过30亿桶的库存进一步上升。

期权市场显示，有关石油期货价格可能进一步下滑的担忧正日益加剧。芝加哥期权交易所(CBOE)石油波动率指数今年迄今已累计上涨了20%。

近几周来，洲际交易所(ICE)布兰特原油期权的隐含波动率已大幅上升，包括2月16日每桶30美元和25美元期权。一些投资者通过买入可在25美元卖出的期权来对冲风险，预期布兰特油价将跌破这一水平。

“更多投资者有意购买在25美元等价位的卖出期权，而且未平仓合约已经增多。波动率也在不断上升。我们看到的这些行动都表明，大家偏向于看空，”一家主要银行的资深期权交易员称。

尽管期权市场只是在预备油价将跌至略低于每桶30美元，但是在实物市场，也即产油商卖出及炼油商买入原油实物的市场，价格已经跌得更多。

根据OPEC的计算，由13种原油组成的OPEC一揽子油价周三跌至每桶29.71美元。

最令人震惊的是加拿大重质原油的直接价格，已然跌穿每桶20美元。

加拿大北阿尔伯塔油砂资源的原油储量位居全球第三，但由于其高耗能的生产制程，生产成本高达每桶50美元，也高居全球前列，。

即便原油价格根本不敷现金运营成本，多数加拿大和美国石油企业都料将继续产油，以偿付开支和贷款。

“很可能其中许多企业会撑不下去，但真要说起来，我们预计会有更多整合和潜在重组活动，”法国外贸银行的Deshpande称。(完)