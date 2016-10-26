焦点：无论维也纳会议能否达成协议 投资者都在为油价上涨布仓

路透伦敦10月25日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国在下月会议上达成石油冻产或减产协议的希望似乎更加渺茫，因为伊拉克也加入了那些要求豁免的产油国行列，但投资者仍在加码押注油价上涨。

油价本月涨至今年最高位，在OPEC成员国同意减产并控制全球石油过量供应以来的四周时间内，累计上涨了逾10%。

在9月28日的阿尔及尔会议上，OPEC决定把每日原油产量缩减至3,250-3,300万桶之间，OPEC估计目前的产量水平在每日3,324万桶。

尽管关于各国减产程度、以及是否所有产油国都能同意仍存在疑问，但投资者认为油价将持续上涨，已经以极危险的速度加大了对期货和期权的押注。

美国商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所(ICE)的数据显示，10月份基金经理增加油价看涨持仓的速度达到历史最快水平。

在10月一个月，基金经理就买入了将近21.8万口原油期货与期权合约，是迄今为止最大的月度增幅。库存下降，让投资者信心大增。

“虽然很多人描述的情形都是油市面临庞大过剩供应的压力，但统计数据显示，市况已明显改善，”巴克莱大宗商品分析师Kevin Norrish在报告中表示。

“如果OPEC在11月会议上提出有意义的减产幅度，而且北半球迎来相当寒冷的冬季，则在我们看来，原油价格的风险将大幅偏向上行。”

美国与布兰特原油期货及期权的净多头目前总计将近68.8万口，相当于大约6.88亿桶，几乎可以满足全球一周的消费。。

这些部位自8月以来增加了一倍，当时沙特首次暗示OPEC可能与非OPEC国家俄罗斯达成限产协议。

**伊拉克希望被排除在减产协议之外**

一些产油国仍急于夺回原来的市场份额。伊朗1月以前还处于西方制裁之中，尼日利亚和利比亚则受到暴力事件和国内局势动荡的影响。外界广泛预期，这些国家将被排除在减产协议之外。

在伊拉克表示也应得到豁免之后，布兰特原油期货周一最多下跌达2.5%。伊拉克是第二大OPEC产油国，名列沙特之后，而且是OPEC供应增长的最大来源。

从表面上看，期权市场似乎暗示投资者押注OPEC 11月底在维也纳举行的会议不会达成任何协议。

对于11月30日会议后到期的合约，投机客持有的卖权比买权多出近10%，但这掩盖了看涨前景。

这种卖权仓位自阿尔及利亚会议后增加40%，至38,000口。但这种卖权的平均价格从每桶2.42美元大降至0.53美元。

同时，买权仓位自9月底来增加60%至26,000口，平均价格从一个前的每桶1.19美元升至1.91美元。

能源对冲基金经理人Pierre Andurand因预测到了2008年油价大涨和随后暴跌走势而名声鹊起，他在10月13日的路透大宗商品峰会上表示，OPEC的决定是“关键因素”。

“2014年时重大机遇是价格下跌，现在则是价格上涨。这是我的看法，”他说。

原油期权价格显示投资者转为看涨，图表：tmsnrt.rs/2eCkITl

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