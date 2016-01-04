券商Bernstein下调2016年油价预期 但预计油市下半年恢复平衡

路透1月4日 - 券商Bernstein周一将2016年布兰特均价预估下调约42%，理由是库存不断上涨，但表示预计油市会在下半年恢复平衡。

Bernstein目前预计2016年布兰特原油期货价格平均达每桶50美元，此前的预期为每桶86美元；并预计2017年布兰特油价平均每桶70美元。

该券商还将2016年美国西德克萨斯中质油(WTI)期货均价预估由每桶81美元下调至48美元，并预计2017年均价为每桶68美元。(完)