券商Bernstein下调2016年油价预期 但预计油市下半年恢复平衡

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透1月4日 - 券商Bernstein周一将2016年布兰特均价预估下调约42%，理由是库存不断上涨，但表示预计油市会在下半年恢复平衡。
Bernstein目前预计2016年布兰特原油期货价格平均达每桶50美元，此前的预期为每桶86美元；并预计2017年布兰特油价平均每桶70美元。
该券商还将2016年美国西德克萨斯中质油(WTI)期货均价预估由每桶81美元下调至48美元，并预计2017年均价为每桶68美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 许娜)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。