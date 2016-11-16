（修正）国际能源署预计2040年前全球原油需求不会见顶

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路透伦敦11月16日 - 国际能源署(IEA)预计，全球原油消费见顶的时间不会早于2040年，维持长期供需预估不变，尽管2015年巴黎气候变化协议生效。

巴黎协议规定减少有害气体排放，寻求在本世纪下半叶使世界经济摆脱化石燃料，以限制全球平均气温升幅。

不过，尽管乘用车等对石油的需求可能下降，但可能被其他部门需求增长抵销。

“在公路货运、航空和石化领域很难找到原油的替代品，意味着2040年以前，仅仅这三个领域的原油需求增幅就高于全球原油需求增幅，”IEA在年度世界能源展望中表示。

从2020年起，欧盟将实行更严格的立法，控制车辆尾气排放，很多人预计此举将很快削减对汽油和柴油等传统能源的使用，而这是原油需求的主要来源。

IEA在报告中列出了有关油市供需的三种发展情景。“新政策”核心情景是假设签约国都试图履行巴黎协议的要求并遵守现行的环保法案；“450情景”则假设签约国遵守协议并且石油需求将大幅下降，“当前政策”情景为不将巴黎协定纳入考量。

基于IEA提出的核心情景，石油需求到2040年将达到1.035亿桶/日，高于2015年的9,250万桶/日，并且印度将成为需求增长的主要来源，中国也将取代美国成为全球最大的石油消费国。

整体看，在新政策情景模式下，IEA认为非OECD国家的石油需求增长将创下20多年来的最低速度，但即便这个放缓的增速也足以抵消掉OECD国家持续下滑的需求。OECD国家将通过实施一系列政策来降低石油需求，比如提高汽车能耗等。

“在新政策情景下，要达到油市供需平衡，油价需在2020年接近每桶80美元，并且在之后也能进一步逐渐上涨。”IEA表示，同时维持该情景下的油价预估与去年世界能源展望报告中的预估一致。（完）