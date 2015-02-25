焦点：石油热再度兴起？私募股权投资者开始买进能源资产

路透柏林2月24日 - 赚取七倍的获利，是所有投资人的梦想。收购集团Apollo (APO.N)在石油勘探与生产企业Athlon Energy上的投资，证明这样的幻想可以成为现实。

油价大跌已让全球私募股权投资者开始动起来，他们希望通过吸纳廉价资产而获取丰厚回报。

“显然，在油价崩跌之后--在如此短的时间内腰斩，有人会发财，有人会变穷，”Apollo的创始合伙人Leon Black表示。

“我们和其他私募股权投资者正重新抓取(机会)，”Black在柏林召开的SuperReturn年度私募股权会议上演讲时表示。

全球原油价格LCOc1在过去12个月内下跌了将近一半，至每桶60美元左右，导致一些企业价值大幅缩水，被迫削减预算，并使得今年可能有超过1,500亿美元的石油与天然气勘探项目被砍掉。

现在看来可能是投资的好时机，但若油价持续下跌，或几年内都未能反弹怎么办？

事实上，除Athlon交易外，Apollo整体投资组合2014年末季表现不佳，因其他一些能源相关企业的股票、贷款或债券价值下降。

“就像是在承接一把落刀，”皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)财务长Simon Henry在解释该行业成交有限的原因时说。

一些投资者采取观望态度，但另一些则更乐观些。

“我认为当刀子下落时，正是机会出现时，”美国华平投资集团(Warburg Pincus)联席执行长Joseph Landy对路透称。该私募股权公司10月关闭一支专注能源的基金后，握有大量现金。

**活动升温**

一些基金暗中制订策略，担心向对手走漏消息，而黑石集团(BX.N)等则不太避讳。

“我们的人员正在尝试卷土重来，我们紧锣密鼓的寻找特定的交易，”黑石总裁Tony James上个月称。

收购集团在油气领域的活动已然明显升温。

据汤森路透数据，他们在2014年向油气行业投资310亿美元，远远超过之前五年投资者向该领域投入的80亿美元。

在收购集团去年投资排行中，油气行业的股权投资为第二多，仅次于软件行业投资。

“长期来看，油价平衡点在70-85美元之间。问题是何时反弹到这一水准，要九个月还是30个月的时间？这是风险所在，”华平投资的Landy说。

投资机会似乎非常多。据油气行业咨询机构1Derrick汇整的企业档案和声明，待售资产规模达到1,120亿美元。

其中一半在北美，主要是美国的页岩油气田，比如Anadarko(APC.N)位于怀俄明州的油气田和Reliance Industries(RELI.NS)的Eagle Ford资产，以及康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)在加拿大的油砂业务。

除了北美以外，俄罗斯国家石油公司(Rosneft)(ROSN.MM)也要将非核心资产脱手，Apache(APA.N)要出售大部分旗下埃及资产。

石油巨头们纷纷剥离资产，以因应获利下降问题，与此同时，一些较小企业为求续存，也不得不出售油田、勘探和基础设施业务。

全球最大另类资产管理企业黑石集团(BX.N)正在筹办旗下首只以能源为主的信贷基金，这是私募股权投资企业在处于困境的能源资产中寻找投资机会的最新迹象。

黑石认为，曾赶上北美油气繁荣时期的一些勘探及生产企业债券目前被低估，或者很快会被低估。

Carlyle International Energy Partners总经理Marcel Van Poecke也认同这一看法。

“出现这种崩跌之后，上行的空间明显大于下行空间。将迎来投资的良机，但不必急于出手，因为我认为目前尚未触底，”他最近对路透表示。

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(完)

(编译 张涛/王丽鑫/李爽 审校 许娜/王兴亚/张若琪)

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