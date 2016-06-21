油价因获利了结收低 汽油反弹扶助原油脱离日低

路透纽约6月21日 - 油价周二下滑，因英国留欧臆测增强，之后油价缩减跌幅，收盘脱离日内低点，因一美国炼厂停产，引发汽油期货反弹。

皇家荷兰/壳牌石油集团关闭在德克萨斯州Deer Park日产汽油31.66万桶的催化裂化装置。消息刺激汽油期货由跌转升。

汽油期货反弹，带动原油缩减跌幅。稍早油价下跌最多2%，因投资者在过去两日上涨后获利了结。对周四英国公投将决定留在欧盟的臆测升温，刺激油价在之前两日上涨。

“Deer Park消息对市场提供支持，”商品经纪行Powerhouse的执行副总裁David Thompson表示，“英国民意再度转向支持留欧和委内瑞拉的问题不断加剧也对油价有利。”

8月布兰特原油收低0.03美元，报每桶50.62美元，盘中下跌超过1美元，至49.46美元日内低位。该合约在之前两日累积上涨7%。

收盘时到期的美国7月原油期货收低0.52美元或1%，报每桶48.85美元，日低在48.16美元。交投更活跃的8月美国原油期货收跌0.11美元，报每桶49.85美元。8月合约周三起成为近月合约。

原油投资者担心委内瑞拉经济危机可能导致全球原油供应收紧。委内瑞拉5月原油日产量为237万桶，较4月下跌5%，较上年平均日产量骤降11%。

尼日利亚尼日尔三角洲复仇者称没有与尼日利亚政府达成过任何停火协议，消息发布后，原油期货得到短暂支撑。

美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存减少520万桶。

接受路透访问的分析师预计，上周美国原油库存减少170万桶，连续第五周减少。

美国能源资料协会(EIA)将在周三公布美国原油库存数据。(完)