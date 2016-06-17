焦点：原油反弹压缩利润 跨国石油巨擘寻求出售旗下小型炼厂

《路透早报》--1月16日
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路透纽约6月17日 - 跨国石油巨头雪佛龙(Chevron)CHX.N及皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS都在为旗下小炼厂寻找买主，因面临原油价格上涨的不利发展，希望削减利润较低的资产。
雪佛龙为美国第二大石油公司。雪佛龙向路透表示，正在探询外界对旗下加拿大卑诗省本那比炼厂及加油站的买兴。两名知情人士向路透表示，壳牌正在为美国加州的Martinez炼厂物色买主。壳牌拒绝评论。
根据能源顾问公司Stratas Advisors的资料，过去三年来，雪佛龙、壳牌、艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)及BP(BP.L)，已经卖掉的美国炼油产能超过100万桶/日。
全球前五大石油公司在美国的炼油产能总量，仍约有470万桶/日。
炼油利润已由2015年的高位下滑，而随着原油价格由两年跌势反弹，炼油商面临利润遭挤压的担忧，因石油成本上升，但汽油价格并未跟上。在利润还算高的时候卖掉炼厂，能够让这些大型油企退出资产，又不致打击财务。
雪佛龙还向路透表示，公司已聘请Rothschild & Co安排出售在南非一家炼厂持有的75%股权。据消息人士说，法国道达尔(Total)(TOTF.PA)聘请Lazard出售该公司旗下唯一一家美国炼厂50%的股权，但未能获得该公司希望的售价。
在持续两年的油价跌势中，炼油业务依然盈利，因此这些炼厂能卖得相对高于勘探和生产资产的价格。IHS Energy的股票研究负责人Lysle Brinker说，雪佛龙和壳牌的负现金流最高，所以出售的动机也最强烈。
这两家公司也持续在向其他业务领域投资--壳牌在今年稍早斥资530亿美元收购BG Group，而雪佛龙则在大型液化天然气项目上投入巨资。
“他们的现金要紧俏得多，他们正在加快出售有望获得不错价格的资产，”Brinker，“大型油企出售的很多都是下游和中游资产，因为这些资产能带来较为稳定的现金流，因而成为私募股权投资公司和其他买家追逐的对象。”
这些资产或许更适合专注北美西岸等特定地区的小型买家，或者是专注于全球石油存储和交易业务，而非石油生产的企业。
**小型资产将被出售**
Brinker指出，虽然主要巨头计划继续运营那些能创造利润的、与自身石油生产资产能有效匹配的大型炼厂，但在这个圈子以外的小炼厂就没那么幸运了，料将被卖掉。
雪佛龙的下游业务策略已经集中于经营下述炼厂：一种是能满足美国和亚洲市场需求的大型炼厂，一种是能生产利润很高的石化产品的炼厂。
KBC Advanced Technologies的首席分析师Mark Routt称，出售这种较小规模的炼油资产是许多公司都在考虑做的事情，或者说也是应该实施的策略。
“在好的年景出售资产要比在坏的年景容易得多，”Routt表示，“现在的情况不像2015年那样有利，但仍不错。”
雪佛龙4月同意将旗下日产54,000桶的夏威夷Kapolei炼厂售予一个由私募股权投资公司牵头的财团。壳牌3月决定退出与沙特阿美组建的Motiva Enterprises合资企业。由于合资企业的解体，壳牌还在出售德克萨斯州的一家炼厂。
雪佛龙此前曾表示，将出售在南非业务的75%股权，其中包括在开普敦的一家炼厂。（完）
(编译/审校 蔡美珍/汪红英/高琦/孙茉莉/许娜)
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