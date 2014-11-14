中石化临邑-沧州等两条原油管道因安全隐患严重被停输--安监局

路透北京11月14日 - 中国国家安全生产监督管理总局周五称，对中国石油化工集团公司两条存在重大安全隐患的原油管道下达停止输油指令，因中石化临邑-沧州原油管道、塘沽油库-大港天津石化公司Ф426原油管道安全隐患严重且短期内不能整改消除。

刊登在国家安监局网站的新闻稿称，11月20日前上述两条管道必须停止输油，12月10日前完成两条管道的无害化处理等全部后续工作。停输后，中石化集团公司要尽快对管道的安全风险进行全面检测评估，消除安全隐患，在安全隐患没有消除前，两条管道不得恢复输油。

新闻稿称，临邑-沧州原油管道1978年5月建成投产，总长179公里。明察暗访发现，该管线存在严重的占压、与城市管网多处交叉、打孔破坏、应力腐蚀和疲劳损伤等问题，且途经人口密集区，安全隐患整改难度大、整改成本高。一旦发生事故，易造成重大人员、财产损失。

塘沽油库-大港天津石化公司Ф426原油管道1997年7月建成投产，全长40公里。隐患排查显示，该管线所经地区河流沟渠较多，与近水体并行长度多达36公里。管道穿跨越河流10条，桁架跨越河流8处。由于保温防护层补口密封不严，水分进入保温层长期侵蚀管道，造成管道腐蚀严重。最令人担忧的是，该管线目前不具备内检测条件，无法对管线内、外腐蚀情况进行整体判断，运行潜在风险很大。

当前中国油气输送管道安全生产形势十分严峻。目前，国务院已成立油气输送管道安全隐患整改工作领导小组，在全国范围内开展油气管道隐患治理攻坚战，决心用3年左右的时间完成全部隐患整治工作。(完)

更多细节，请点选国家安监局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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