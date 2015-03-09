油价下跌或致油气行业取消1万亿美元投资项目--沙特阿美高管

路透麦纳麦3月9日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的一位高管周一表示，能源价格大幅下跌将打击全球石油和天然气项目的投资，该行业未来几年全球可能有约1万亿(兆)美元的拟定项目取消。

沙特阿美上游业务高级副总裁Amin Nasser在巴林的一次会议上说，“如今处于下行周期面临的挑战比过去更加复杂...目前全球油气行业可能会取消约1万亿美元资本融资。”

Nasser稍后还向记者表示，1万亿美元的数字包括可能只是被推迟的项目，而不仅仅是可能被直接取消的项目。

他说：“我们从业内听到的情况是，鉴于当前的情况，未来几年有1万亿美元的拟定项目将被取消或者推迟。”但他未详细说明上述数据的来源。

由于美国页岩油产量飙升以及全球需求走软导致供应过剩，自去年6月以来，布兰特原油价格LCOc1已从每桶115美元狂跌至60美元左右。

油价下跌已严重影响到一些较小的产油国，并迫使很多石油企业削减投资预算。

业内知情人士向路透表示，沙特阿美本身就已搁置红海的深水油气勘探和钻井活动，并已暂停在其位于拉斯坦努拉(Ras Tanura)的最大炼油厂建设造价20亿美元的清洁燃料工厂的计划。

沙特阿美的执行长Khalid al-Falih在1月份表示，由于油价下跌，该公司将就一些合同进行重新协商，同时将推迟部分项目。(完)

(编译 汪红英/秦德兴；审校 徐文焰)

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