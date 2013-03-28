路透调查：分析师对2013年布兰特原油均价的预期上调，但仍低于去年

* 布兰特原油期货2013年均价料为110.80美元，低于2012年的111.70

* 美国原油2013年均价料为95.70美元，高于2012年的94.15

路透3月27日 - 路透在3月访问的分析师对油价的平均预期连续第四个月上升，缓和了对今年油价将低于去年的预期。

路透月度访问中的27名受访分析师估计，布兰特原油期货 在2013年的均价将为每桶110.80美元，高于上个月调查时预估的110.10美元，不过仍低于去年均价111.70。

调查结果暗示，分析师认为油价的下行趋势仍将持续，布兰特原油期货价格在2014年和2015年将先后降至108.80和107.80美元。

对2013年油价的预估还暗示，布兰特原油价格将低于今年迄今约为112.90的均价。

“我们预计，在2013年多数时间里，需求驱动的油市前景相当迟滞，”GAIN Capital分析师Chris Tevere说。他预计2013年布兰特原油均价将为108美元。

多数分析师预期，今年全球石油供应将会改善，美国页岩油和加拿大的油砂与沥青油的产量增长将推动非石油输出国组织(OPEC)国家的供应大增。

“除了北美地区产量快速增长外，我们还预期苏丹恢复供应、北海石油供应增长、以及中东和北非局势有望缓和，”Natixis的Abhishek Deshpande说。

“若伊朗问题得以解决，有可能令市场供应过多，从而令油价进一步面临下降压力，”Deshpande说，他预计2013年布兰特原油均价为109.30美元。

不过法国兴业银行的石油分析师Michael Wittner预期，沙特将继续实施预防性减产，以平衡油市。

分析师还预期，今年美国轻质原油期货 均价料为每桶95.70美元，高于去年均价94.15美元。

新的输油管线投入使用料将缓和美国原油因页岩油产量快速增长而承受的压力。

分析师预期，欧元区形势将继续拖累油价。

“由于全球经济复苏情况令人失望，而且欧元区危机再起，我们先前已预期油价将在今年下半年回落；但制造业数据疲弱以及近期塞浦路斯发生的事情表明，油价跌势可能来得更早，”Capital Economics分析师Julian Jessop指出。