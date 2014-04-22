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国际财经 | 2014年 4月 23日 星期三 07:52 BJT

油价下跌 因预期上周美国原油库存升至接近纪录高位

* 美国原油期货下跌，较布兰特原油价差走宽

* 上周美国原油库存预料增加，接近纪录高位

* 乌克兰危机为布兰特原油提供一些支撑

路透纽约4月22日 - 美国原油期货周二下跌，因预期即将出炉的数据将显示，最新一周美国原油库存增加，接近纪录高位。

布兰特原油也下跌，但跌势受限，因持续担忧乌克兰东部的对峙局势升级，将可能引发西方国家扩大对俄罗斯的制裁，从而导致俄罗斯原油供应受到干扰。

美国原油跌幅大于布兰特原油，使两者价差走宽超过1美元。美国原油期货收报每桶102.13美元，下挫2.24美元，或逾2%。布兰特原油原油收报每桶109.27美元，下滑0.68美元。

美国5月原油合约在周二收盘到期，6月美国原油成为近月合约。6月美国原油期价收低约2%，报每桶101.75美元。

美国原油库存水平正迫近纪录高位，在截至4月11日该周，美国原油库存增加1,000万桶至3.94亿桶，接近去年创下的3.98亿桶的纪录高位。

美国能源资料协会(EIA)周三将公布最新一周美国原油库存数据。美国石油协会(API)在周二稍后公布库存报告。路透调查显示，分析师预期上周美国原油库存增加270万桶。

周二，布兰特原油较美国原油升水走宽至7.67美元高位，此为3月26日来最宽水平。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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