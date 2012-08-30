《热点透视》油价涨势令亚洲国家面临滞胀风险

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 蔡美珍

路透伦敦8月29日电---对於景气正在降温的亚洲而言,油价上涨是极不乐见的打击.过去两个月原油价格已上涨四分之一.这可能在亚洲引发通货膨胀,让各国央行更难作出降息回应.

尽管努力扩大使用更环保及距离更近的能源来源,亚洲仍仰赖进口石油.根据世界银行资料,日本及韩国有80%能源依靠进口.中国目前占全球石油消费的11%,仅次於美国.

布兰特原油价格自6月21日以来上涨26%,亚洲国家每日能源支出增加约6.50亿美元,相当於亚洲经济产出的1%.国际货币基金组织(IMF)预测亚洲今年经济将扩张6%.虽然与美国及欧洲相比,这个增幅或许显得强劲,但风险在於,中国、印度及印尼等国的经济成长速度可能太慢,无法消化就业市场的新增人力,或是无法满足提高生活水平的预期.

油价上涨或许并非全然不好.油价攀升一部分是因为投资人预期中国、欧洲或美国将扩大支出或印钞,以对抗景气放缓.若经济成长未能有所回应,需求趋弱应该终将逆转油价涨势.发达国家可能也会透过敦促产油国提高产量,或释出储油,以减轻油价压力.七国集团(G7)本周稍早已扬言可能释油.

但只要油价继续无视经济面而高企,亚洲国家央行便陷於困境.理论上,亚洲国家利率相对较高,亚洲国家央行比发达国家拥有更多空间可处理经济放缓.但若油价涨势推高通货膨胀,亚洲国家央行将不愿降息.印度央行上个月将指标利率维持在8%不变--尽管央行调降国内生产总值(GDP)增幅预估--因为印度通货膨胀率高达7%.

此外,石油进口支出增加,将造成经常帐盈余缩小,或赤字扩大,打压亚洲货币.在疲软环境下,这可能会降低亚洲股市及债市对全球投资人的吸引力,导致举债成本上升,景气放缓加剧.亚洲政府官员想必非常期望油价早日向下拉回.(完)

--译文审校 隋芬

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