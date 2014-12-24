国际油市下跌 布兰特原油测试60美元

路透纽约12月24日 - 全球油市周三在清淡交投中再度下跌，继续一周多以来的震荡格局。交易员思索着市场是否已消化了供应益发过剩的题材。

油价盘初下跌并测试新低，此前公布的数据显示美国上周原油库存意外增加730万桶，达到历年12月记录中的最高水平。分析师原预期库存将因季节性因素下降。

“这是耶诞石油大潮。通常耶诞时节炼厂和制造商会基于年底节税的理由让库存减少，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。“但在供应蜂拥而至之下，库存无处可去。”

1730 GMT，美国原油近月合约跌1.28美元，结算报每桶55.84美元。纽约商业期货交易所(NYMEX)因耶诞节提前收市。成交量约为18万口，是平常的一半。

近月布兰特原油跌1.45美元至每桶60.24美元，盘中低点为59.37美元。过去七天布兰特原油在60元美元上下剧烈拉锯，但尚未真正跌破这道重要心理关卡。

油价全天走低，回吐上日因美国优异GDP数据而挣得的所有涨幅。

石油价格今年已经来到金融危机之后的最低水准。交易员们苦思低油价的情况将如何继续发展，这使得波动性及价格更加大幅摆荡。过去七日布兰特原油盘中波动区间平均3.30美元，比11月均值多出一美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 利棣儿)

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