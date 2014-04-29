油价反弹 地缘政治忧虑再度浮现

* 美国继续向伊朗施压，乌克兰局势依旧紧张

* 武装人员袭击利比亚议会

* 关注美国原油周度库存数据

路透纽约4月29日 - 原油价格周二上涨，因交易商再度关注地缘政治风险，从利比亚暴力冲突到俄罗斯干预乌克兰。

周一，油价创下一个月最大单日跌幅，因利比亚取消东部Zueitina港口石油出口的不可抗力，出运量有望增加。

但在周二，武装人员袭击利比亚议会，造成多人受伤，而在东部城市Benghazi的一军营，自杀式汽车炸弹爆炸造成至少两人死亡，另有两人受伤。局势的发展令投资人担心多快原油出口才能恢复。

6月布兰特原油收高0.86美元，或0.8%，报每桶108.98美元，盘中多数时间在109美元上方。昨日该合约下挫1.4%。

美国原油上涨0.44美元，或0.44%，报每桶101.28美元。周二盘中高见102.20美元。

美国政府周二将制裁目标对准中国和迪拜的多家企业，称其协助伊朗逃避武器和石油制裁。该迹象表明，美国将在伊朗核问题上继续施压。

俄罗斯和西方就乌克兰局势的僵局也没有显露缓和的迹象，投资人对冲突最终会导致原油供应受扰的担忧加重。

在美国，投资人也在关注即将公布的原油库存数据。美国石油协会(API)将在周二收盘后公布周度库存数据。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。