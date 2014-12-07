未来几年油价将反弹至100美元附近--IEA首席经济学家

路透斯德哥尔摩12月5日 - 国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol周五表示，预计未来几年油价升至每桶100美元附近，比当前价格高出约40%。

“我想未来几年可以平衡市场的油价为接近100美元，”Fatih Birol在参加一斯德哥尔摩举办的会议上称。

Birol还说道，“我们不应被眼前景象蒙蔽双眼，看看地质情况，再看看油市的经济动态，如果未来几年油价再次反弹，人们不应感到意外。”(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)

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