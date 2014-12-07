未来几年油价将反弹至100美元附近--IEA首席经济学家

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透斯德哥尔摩12月5日 - 国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol周五表示，预计未来几年油价升至每桶100美元附近，比当前价格高出约40%。
“我想未来几年可以平衡市场的油价为接近100美元，”Fatih Birol在参加一斯德哥尔摩举办的会议上称。
Birol还说道，“我们不应被眼前景象蒙蔽双眼，看看地质情况，再看看油市的经济动态，如果未来几年油价再次反弹，人们不应感到意外。”(完)
(编译 田建华; 审校 于春红)
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