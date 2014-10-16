油价反弹 因美国汽油库存紧张及期权到期

路透纽约10月16日 - 原油价格周四在震荡交投中上涨，因数据显示美国汽油库存紧张，以及在期权到期前的技术性交易，给油价在长期跌势中带来了鲜有的支撑。

美国政府数据显示，上周汽油库存降至两年来最低水准，带动汽油期货稍早大涨3%，并提振原油期货。

1700GMT左右，油价突然猛涨达3美元，因在今日稍后美国原油期货期权将到期前，投资人匆忙回补仓位，且触动了自动停损买盘。收盘时，油价回吐了多数升幅，但仍收高。

12月布兰特原油LCOc2结算价收报85.82美元，升1.70美元，盘中跌至四年最低的82.93美元。11月期货今日到期，结算价报84.47美元，升0.69美元。

美国11月原油期货CLc1收报每桶82.70美元，升0.92美元，日高报84.83美元。

在美国能源资料协会(EIA)公布，上周汽油库存减少399万桶，至2.056亿桶的2012年11月来最低，数据公布后，汽油期货RBc1周四大涨超过3%。

EIA数据还显示，上周原油库存增加890万桶，远高于分析师预估的增加280万桶。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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