油价上涨 成品油因飓风Sandy而受到支撑

* 最新一周美国初请失业人数下跌

* 英国第三季经济增长

路透纽约10月25日电---布兰特原油期货周四小升,此前连跌七个交易日,因飓风Sandy对美国东岸的汽油和取暖油供应构成威胁,提振市场.

汽油期货领升油市,在午後交易中升逾2%,取暖油也上扬,因Sandy向北推移.预料阿巴拉契亚山附近地区将降大雪,且东海岸炼厂营运可能中断,这扶助推高价格.

布兰特原油可望终止自2010年7月来的最长跌势,但本周仍可能下跌.美国原油库存增加,北海Buzzard油田预计将恢复生产,以及欧债危机的不确定性持续等因素拉低布兰特原油价格.

油价从英国数据中得到进一步支持.周四公布的官方数据显示,英国第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增长1.0%,录得五年来最强劲季度成长,路透调查预估为增长0.6%.

布兰特12月原油期价升0.64美元,结算价报每桶108.49美元,盘中一度跌穿100日移动均线切入位107.58美元,触及107.46美元的日低.

美国12月原油升0.32美元,结算价报每桶86.05美元,日内高位在86.75美元.

美国RBOB汽油上涨7.34美分,结算价报每加仑2.67美元,结束10日连跌态势.

美国上周初请失业金人数下降,支持油价,但初请失业金人数四周均值上升.9月耐久财订单升幅多於预期.但扣除飞机的非国防资本财基本持平.

耐久财数据支持了企业推迟投资的观点,因为担忧美国国会难以避免在2013年大幅增税和减少支出.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。