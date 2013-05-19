国际油价连涨第三日 未受美元走强影响

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
* 标普500指数触及纪录新高
* 美国汽油期货过去12日中有九日上扬
* 美元兑日圆触及四年半高位
* 美国消费者信心攀升至六年最高水平
路透纽约5月17日 - 油价周五连涨第三日，受助于一系列强劲的美国经济数据，且未受美元触及数年高位的影响。强劲数据推动美国股市触及纪录新高。
4月美国经济咨商会领先指标升至近五年来最高，5月初美国消费者信心攀升至近六年最高。
美国股市周五继续攀升，进入史上首见的区域，录得第四周连涨，因令人鼓励的经济数据促使投资人买入成长型股票。道指及标普500指数周五均收在纪录高位。
布兰特原油期货收涨0.86美元，结算价报每桶104.64美元，稍早上扬逾1美元。
美国原油期货攀升0.86美元，结算价报每桶96.02美元。美国原油期货在5月6日触及的97美元和5月15日触及的92美元之间摇摆。
7月布兰特原油与美国原油溢价周五在8-9美元之间波动，收报每桶8.62美元。
1430 GMT，能源行业信息提供商Genscape报告，每日运能达40万桶的Seaway输油管道关闭，使布兰特和美国原油期货1520 GMT下跌近1美元。
美国汽油期货在过去12个交易日中有九日上扬，过去三日连涨，尽管周三库存报告显示，在夏季驾车季开始前，美国汽油库存意外出现同比增长。
美元指数触及近三年高位，使以美元计价的商品对其他货币持有人更昂贵。
美国商品期货交易委员周五称，截至5月14日当周，基金经理削减美国原油期货和期权的多头头寸。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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