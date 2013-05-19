国际油价连涨第三日 未受美元走强影响

* 标普500指数触及纪录新高

* 美国汽油期货过去12日中有九日上扬

* 美元兑日圆触及四年半高位

* 美国消费者信心攀升至六年最高水平

路透纽约5月17日 - 油价周五连涨第三日，受助于一系列强劲的美国经济数据，且未受美元触及数年高位的影响。强劲数据推动美国股市触及纪录新高。

4月美国经济咨商会领先指标升至近五年来最高，5月初美国消费者信心攀升至近六年最高。

美国股市周五继续攀升，进入史上首见的区域，录得第四周连涨，因令人鼓励的经济数据促使投资人买入成长型股票。道指及标普500指数周五均收在纪录高位。

布兰特原油期货收涨0.86美元，结算价报每桶104.64美元，稍早上扬逾1美元。

美国原油期货攀升0.86美元，结算价报每桶96.02美元。美国原油期货在5月6日触及的97美元和5月15日触及的92美元之间摇摆。

7月布兰特原油与美国原油溢价周五在8-9美元之间波动，收报每桶8.62美元。

1430 GMT，能源行业信息提供商Genscape报告，每日运能达40万桶的Seaway输油管道关闭，使布兰特和美国原油期货1520 GMT下跌近1美元。

美国汽油期货在过去12个交易日中有九日上扬，过去三日连涨，尽管周三库存报告显示，在夏季驾车季开始前，美国汽油库存意外出现同比增长。

美元指数触及近三年高位，使以美元计价的商品对其他货币持有人更昂贵。

美国商品期货交易委员周五称，截至5月14日当周，基金经理削减美国原油期货和期权的多头头寸。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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