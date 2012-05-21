成品油价下调窗口有望再开启--报载

路透北京5月21日电---近日国际油价受经济利空等因素影响延续跌势.中国证券报周一报导指出,若油价持续下滑,那麽预计到6月8日国内成品油价下调窗口有望再度开启,且降幅可能超过300元/吨.

报导援引多家机构监测的三地原油变化率显示,预计最快本月底,三地原油变化率将达到-4%.届时国内成品油价格下调预期亦将再次升温.

据金银岛监测数据显示,过去一周,国内汽柴油价格呈现走低局面,市场普遍看空後市,需求低迷.其中,汽油价格下跌地区占33%,主要集中在华南、华东地区;柴油价格则普遍下跌,下跌地区占85%.

"5月10日调价後,初期询价操作明显增加,但销量方面无实质提升,使得当前依旧是买方市场为主导.预计受看跌预期加剧的影响,下周市场总体表现将更加低迷,以量价齐跌为主,"金银岛分析师韩景媛称.

此前,中国已於5月10日将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.

美国原油期货上周连续第三周收跌,因希腊及西班牙债务问题令投资人担忧欧元区经济.7月布兰特原油期货周五下滑0.35美元,结算价报每桶107.14美元,盘中跌至2012年低位106.40.本周该合约跌3.7%,三周累计跌10.59%.[O/NCN(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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