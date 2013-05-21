原油价格下跌 美元走软令油价缩减跌幅

* 市场静待美联储主席伯南克周三国会作证

* 在美联储官员讲话后，美元回吐升幅

路透纽约5月21日 - 原油期货周二收低，早盘下跌，因美元上涨，之后一美联储官员称他认为美联储不应该缩减量化宽松政策规模后，美元回软，原油因此缩减跌幅。

汽油价格下跌，令美国原油价格进一步承压。6月美国原油合约周二到期。

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，通胀率太低，美联储不能缩减购债进度。布拉德是美联储今年美国联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员。

金融市场静待美联储主席伯南克周三1400 GMT的国会作证，及同日发布的美联储会议记录。

任何美联储将放慢目前购债进度的暗示都将提振美元。

美元上涨将抑制原油需求并压制油价。

近月布兰特原油期货跌0.89美元，结算价报每桶103.91美元，日高在105美元上方，日低在103.51美元。

美国6月原油期货到期，下跌0.55美元，结算价报每桶95.16美元，交投区间为95.50-96.97美元。7月原油期货下跌0.75美元，结算价报每桶96.18美元。

汽油期货走软，令整个原油市场承压。汽油期货收跌逾2%，至每加仑2.8458美元，录得5月1日来最大单日百分比跌幅。

根据路透调查，分析师预期最新一周美国原油库存减少80万桶，因炼厂活动增加，且进口减少。这可能为油价提供支撑。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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