国际油价下跌 因经济忧虑及美国数据疲弱

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 8月美国制造业数据疲弱令油价承压
* 在艾萨克吹袭後,美国墨西哥湾原油作业重开
* 关注周三API公布上周美国原油库存数据
路透纽约9月4日电---油价周二下跌,因忧虑经济增长放缓及原油需求受到抑压,这盖过了对美国联邦储备委员会(美联储,FED)和欧洲央行将推出更多货币刺激措施的冀望.
美国8月制造业数据疲弱,且7月建筑支出下跌,打压油价,且令美股最初承压.
"市场需要看到需求存在,"CMC Markets的市场分析师Michael Hewson说,"而你看到需求增长的唯一途径是油价下跌.油价任何升势都将有限."
欧元兑美元下跌,因投资人忧虑欧洲央行应对欧债危机的计划可能缺乏详情,令他们愈发持谨慎态度.
飓风艾萨克吹袭美国,导致墨西哥湾原油和精炼油品生产减少,这一因素限制了原油期货的跌幅.石油公司重开因艾萨克而关闭的生产设施.
美国政府表示,仍有超过日产量71万桶的原油生产设施关闭,此为墨西哥湾离岸产量的一半多.从8月25日至今,因为艾萨克吹袭美国,总计1,050万桶的原油设施被关闭.
10月布兰特原油期货下跌1.60美元,结算价报每桶114.18美元,盘中低位在113.93美元,此前触及116.65美元高位.
美国10月原油期货下滑1.17美元,结算价报每桶95.30美元,低於200天移动均线切入位96.65美元,交投区间为94.97-97.37美元.
在9月合约於周五到期後,美国油品期货下滑.10月汽油期货下跌0.7%,取暖油期货下跌1%.
国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周二表示,全球油价高企引发了IEA的担忧,尽管原油市场的供给状况要好於精炼油品.
因美国周一劳工节假期休市,本周的美国原油周度库存报告将推迟公布,美国石油协会将在周三2030 GMT公布其数据.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 95.30 -1.17 -1.2% 94.97 97.37 234,417 249,063
11月原油 95.64 -1.12 -1.2% 95.31 97.67 64,142 61,649
10月RBOB汽油 2.9522 -0.0206 -0.7% 2.9473 3.0032 46,077 22,014
11月RBOB汽油 2.8618 -0.0227 -0.8% 2.8569 2.9175 26,441 54,947
10月取暖油 3.1468 -0.0334 -1.1% 3.1445 3.216 52,106 17,615
11月取暖油 3.1477 -0.0309 -1.0% 3.1457 3.2147 22,050 58,791
ICE合约
10月布兰特 114.18 -1.60 -1.4% 113.93 116.65 206,809 76,839
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 474,474 511,483 494,195 1,531,094 23,438
汽油 109,394 120,657 133,559 281,848 3,891
取暖油 105,657 118,597 136,491 327,049 -656 (完)
--编译 利棣儿;审校 程琳
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