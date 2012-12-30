国际油价周五走低 因成品油库存攀升和预算忧虑挥之不去

亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
* 奥巴马在白宫与国会领导人举行预算磋商
* EIA公布的数据显示,上周美国原油库存减少,成品油库存增加
路透纽约12月28日 - 油价周五收跌,之前美国数据显示,上周汽油库存激增,且投资者担忧美国预算磋商可能无法及时达成协议,以避免可能损及石油需求的财政危机.
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,上周汽油库存增加380万桶,五周累计增加近2,300万桶.上年同期为减少2.8%.上周汽油库存增幅超过分析师预期.EIA数据还显示,上周美国原油库存仅减少58.6万桶,降幅不及分析师预期的190万桶.
白宫将在周五下午与国会领导人举行会议,寻求达成预算协议,以避免一系列增税减支举措在明年初开始实施.
美国原油期货回落0.07美元,收报每桶90.80美元.本周上扬2.4%.布兰特布原油期货收跌0.18美元,报每桶110.62美元.
美国股市连跌第五日,因市场对能政界人士否在年底前达成预算协议持悲观态度.
原油期货成交清淡,布兰特原油期货成交量较30日均值低约40%,美国原油期货较30日均值低约50%.
美国2月原油期货跌穿100日移动均线,稍早触及自10月以来最高91.49美元.
布兰特原油期货仍有望录得约3%的全年涨幅,但美国原油期货今年可能回落8%.
使布兰特原油期货保持在历史高位附近的因素包括,中东地区动荡可能导致该地区供应中断的潜在威胁,以及有迹象显示,中国和美国经济成长加速.
另外,周五公布的数据显示,美国11月成屋待完成销售触及两年半高位,12月中西部制造业活动扩张.
EIA公布的数据显示,上周馏分油库存增加242万桶,汽油库存增加378万桶.
美国1月取暖油期货跌2.75美分,收报加仑3.0448美元.RBOB汽油期货收跌2.14美分,报每加仑2.799美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量NYMEX合约
1月原油 90.80 -0.07 -0.1% 90.32 91.49 114,345 141,598
2月原油 91.30 -0.07 -0.1% 90.82 91.97 24,104 40,729
1月RBOB汽油 2.7999 -0.0214 -0.8% 2.7851 2.8383 14,400 23,012
2月RBOB汽油 2.7585 -0.0308 -1.1% 2.7416 2.8048 37,981 25,925
1月取暖油 3.0448 -0.0275 -0.9% 3.0334 3.083 12,410 22,482
2月取暖油 3.0213 -0.0276 -0.9% 3.0108 3.0600 49,324 34,132
ICE合约
1月布兰特 110.62 -0.18 -0.2% 109.83 111.38 111,156 104,800
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 236,448 324,812 436,333 1,483,154 6,502
汽油 87,771 75,131 119,972 293,742 503
取暖油 120,153 75,399 125,107 269,645 -3,311
(编译 母红; 审校 李军)
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