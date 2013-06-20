油价录得去年11月来最大单日跌幅

* 美联储主席伯南克称今年很可能缩减购债

* 布兰特原油较美国原油溢价下降至每桶6.89美元

路透纽约6月20日 - 布兰特原油期货周四劲跌4美元，录得去年11月来最大单日跌幅，因美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克计划陆续终止货币刺激举措，引发金融和商品市场全面下跌，油市也不例外。

美国原油整日承压，中国制造业数据虽触及九个月低位，但当局收紧信贷，从而对油市带来进一步压力。

周四金价触及两年半低位，商品市场跌幅创下一年半来最大，标普500指数下挫逾2%，因伯南克周三发表评论后，市场担忧美国将放缓支撑市场的货币刺激计划。

在实货供应充裕的情况下，分析师表示，眼下没有阻止油价跌势的支撑因素。

布兰特原油期货下跌3.97美元或3.74%，结算价报每桶102.15美元。在盘后交易中跌势加剧，跌幅扩大至大约4%，因股市持续下滑。

周四到期的美国7月原油期货下跌2.84美元，结算价报每桶95.40美元，录得去年11月来最大单日跌幅。

交投更活跃的美国8月原油期货也大幅下跌，急挫3.34美元，结算价报每桶95.14美元。

技术面方面，布兰特原油跌穿14日、20日和50日移动均线。美国原油期货跌穿14日和20日移动均线。

布兰特原油较美国原油溢价一度触及每桶6.89美元，为2011年11月来新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 张明钧)

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