布兰特原油期价下跌 较美国原油升水收窄

路透纽约11月29日 - 布兰特原油周五下跌逾1美元，美国原油在交投清淡中上升，因交易商继续在利比亚供应受扰和美国库存水平这两个因素间权衡。

利比亚供应持续受扰早盘为布兰特原油提供一些支持，之后布兰特原油跌至平盘以下，受收盘前一轮卖盘打压。

美国原油早盘攀升，之后因布兰特原油走低而回吐部份涨幅，交易商衡量冬季来临前馏分油库存较低，以及原油库存高企这两个因素哪一个的影响更大。

交易商表示，美国原油得到进一步支撑，因回补空头和美国原油较布兰特原油贴水收窄。布兰特原油较美国原油升水周三一度走宽至超过19美元，周五升水收窄，收报16.97美元。

美国原油交易周四因美国感恩节假期没有结算，市场人士表示，许多交易商周五休假，令美国原油容易大幅波动。

“最终是，美国原油早盘上涨是因为相对清淡的成交所致，基本面没有重大变动，”iitrader.comLLC创始人和首席市场策略师Rich Ilczyszyn表示。

布兰特原油下跌1.17美元，收报每桶109.69美元，日高在111.50美元。布兰特原油本月升幅不到1%。

美国原油上涨0.42美元，收报每桶92.72美元，低于日内高位93.90美元。美国原油市场在周五美东时间下午1时30分收市。

取暖油触及约两个月高位3.0710美元，但收盘基本持平在每加仑3.0478美元。

市场将焦点放在馏分油库存持续减少而不是美国原油库存不断增加，且交易商押注油价将上升，因炼厂生产取暖燃料，以满足欧洲和美国冬季取暖需求。

美国11月馏分油库存下降至政府自1982年开始编纂数据以来的最低11月库存水平，因炼厂向海外市场出口的馏分油规模创下纪录高位，可能造成在冬季最寒冷天气来临前出现供应紧张的情况。

交易商也关注石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚持续发生动乱和暴力冲突。利比亚官员表示，一利比亚南部军事仓库发生爆炸造成逾40人死亡，当时当地人正试图盗窃军用物资。这是利比亚近期一连串暴力冲突中发生的最新一起事件，凸显利比亚政府没有能力恢复国内秩序。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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