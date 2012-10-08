油价受经济成长忧虑拖累下挫

* 世界银行称中国经济放缓可能加剧

* 在叙利亚炮火致使数人死亡後,土耳其再度实施报复性炮击

* API将於周三公布上周库存数据

路透纽约10月8日电---油价周一在震荡交投中走低,因担忧中国经济放缓,以及欧洲债务危机将限制对石油的需求,但对中东动荡可能导致供应中断的忧虑限制跌幅.

土耳其和叙利亚两国连续第六日互相炮击,使市场关注该地区冲突范围将扩大的威胁,布兰特原油期货因此受到支撑.

在结算後的交易中,布兰特原油期价上扬,价格拉锯走势持续.

世界银行调降东亚和太平洋地区的经济成长预期,称中国面临成长放缓可能加剧,且持续时间长于许多分析师预期的风险.消息公布後,油价承压.

欧元兑美元和日圆从两周高位回落,在欧元区财长表示西班牙目前不需要救助後,围绕该国的不确定性犹存.

美元.DXY普遍走强,使诸如原油等以美元计价的商品承压.

对亚洲成长的忧虑重压全球和美国股市.

11月布兰特原油期货跌0.20美元,结算价报每桶111.82美元,盘中跌至110.54美元的日低後反弹.日高为112.24美元,高於200日移动均线切入位112.15美元,这是关注技术图表的交易商密切关注的技术水准.

美国11月原油期货连跌第二日,下跌0.55美元,结算价报每桶89.33美元,价格重回100日移动均线切入位89.88美元之下,这也是上周五的结算价.

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价增至22.49美元,盘中触及22.92美元.

原油总成交量清淡,布兰特原油成交量较30日均值低16%,美国原油成交量较30日均值低27%.

美国RBOB汽油结算价跌2%,或近6美分,报每加仑2.8931美元,盘中交易区间为2.8890-2.9729美元,使汽油价格陷於100日和200日移动均线之间.

美国取暖油期货跌1.16美分,结算价报3.1443美元.

周一为哥伦布日,美国联邦机构将推迟公布本周库存报告.美国石油协会(API)将於周三2030 GMT公布库存报告.美国能源资料协会(EIA)将於周四公布库存报告.(完)

--编译 母红;审校 李军

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