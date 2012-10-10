国际油价下跌 因股市下跌和忧虑经济而承压

* 土耳其就跨境炮击对叙利亚发出警告

* 国际货币基金组织(IMF)对全球金融稳定发出警告

路透纽约10月10日电---油价周三在交投震荡中下跌,因对经济的持续忧虑和企业业绩期开局疲弱打压股市.

布兰特原油在美国市场大部份交易时间上涨,之後由升转跌,因美国股市下跌,此前美国铝业公布季度亏损,且雪佛龙警告盈利将大跌.美国原油则在整个交易日下滑,收低超过1%.

油市近期一直在权衡相较于全球燃料需求下降的忧虑,中东供应中断的风险和北海原油付运延迟等因素哪一个对油价的影响更大,另外,还密切关注美国政府和石油输出国组织(OPEC)发布的预期.

石油输出国组织(OPEC)在其发布的最新月报中下调2013年全球石油需求增速预估,指因全球经济放缓.其并表示即使是9月供应有所下滑,但在明年供给充足的态势将维持下去.美国能源资料协会(EIA)周三下调今明两年全球原油需求增长预估.

土耳其和叙利亚两国边境发生炮击,伊朗和西方的敌对状态及以色列大选将近等消息加剧了对海湾地区原油供应可能中断的忧虑,支持油价早盘表现.

11月布兰特原油期货跌0.17美元,结算价报每桶114.33美元,日高在115.59美元,根据路透数据,此为9月1日触及117.02美元来的最高.

美国11月原油期货收低1.14美元,结算价报每桶91.25美元.美国原油稍早测试10月1日峰值93.33美元上方的阻力位,之前在9月24日和25日分别触及93.18美元和93.20美元日内高位後的几个交易日,升势停顿.

路透访问分析师得出的预估为,截止10月5日当周原油库存料增加80万桶,汽油库存料将持平,馏分油库存将减少50万桶.

布兰特原油和美国原油的溢价尾盘升至接近23美元,盘中触及23.17美元,为2011年10月来的最宽水平.

油价早盘承压,因持续忧虑经济增长,此前国际货币基金组织(IMF)称过去六个月全球金融稳定面临的风险上升,导致信心"非常脆弱."

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 91.25 -1.14 -1.2% 91.02 93.66 280,217 378,040

12月原油 91.64 -1.14 -1.2% 91.42 94.02 118,022 138,669

11月RBOB汽油 2.9593 0.0006 0.0% 2.9445 2.9929 38,929 53,105

12月RBOB汽油 2.8344 0.0085 0.3% 2.8154 2.8573 41,666 40,358

11月取暖油 3.2131 0.0099 0.3% 3.1920 3.2424 57,897 66,595

12月取暖油 3.1899 0.0093 0.3% 3.1658 3.2152 46,815 39,879

ICE合约

11月布兰特 114.33 -0.17 -0.1% 113.77 115.59 176,450 213,793

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 633,682 764,375 536,607 1,542,886 14,367

汽油 128,305 137,098 149,397 277,817 1,989

取暖油 170,894 166,658 149,132 323,313 2,132 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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