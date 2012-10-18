国际油价下滑 但因美加输油管关闭消息缩减跌幅

* 美国上周初请失业金人数大增,伤及油价

* 中国第三季经济成长符合预期,对市场影响不大

* 高盛下调2013年布兰特原油期货价格预估

路透纽约10月18日电---油价周四下滑,因北海油田快将恢复生产且美国初请失业金数据疲弱,但在消息称输送加拿大原油到美国的输油管关闭後,油价缩减跌幅.

加拿大TransCanada Corp (TRP.TO)表示,关闭从阿尔伯塔省至美国每日输送59万桶的Keystone输油管,预计将关闭三日後,美国原油期货收盘接近持平,布兰特原油期货缩减跌幅.

Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,"如果输油管的问题没有很快明朗,油价将进一步反弹."

美国公布,上周初请失业金人数增加後,油价感到卖压,但一些分析师表示,四周移动均值较之前一个月下降.

稍早中国公布第三季经济成长放缓,但同分析师预估一致,这给油价带来的支撑被供应改善迹象抵消了.

英国最大的北海Buzzard油田检修後,计划在本周末恢复生产,供应增加令布兰特原油期货承压.美国能源资料协会(EIA)周三公布,上周美国原油库存增幅超过预期.

布兰特12月原油期货跌0.8美元,结算价报每桶112.42美元,盘中跌至111.57美元,低於200日移动均线切入位112.24美元,这是交易商和分析师密切关注的技术水准.

美国近月11月原油期货微跌0.02美元,结算价报每桶92.10美元,交投区间介於90.66-92.59美元,若跌穿日低,预计可能将测试100日移动均线切入位89.92美元的技术支撑水准.

美国11月原油期货将在10月22日到期.

美国油品期货表现不一,RBOB汽油期货连跌六个交易日,跌3.66美分,结算价报每加仑2.7451美元,盘中触及7月初来最低的2.7112美元.美国取暖油期货上涨0.28美分,结算价报每加仑3.1866美元.

高盛将布兰特原油期货明年价格预估由130美元下调至110美元,指因石油输出国组织(OPEC)以外的供应增加前景.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 92.10 -0.02 0.0% 90.66 92.59 179,617 226,343

12月原油 92.53 -0.06 -0.1% 91.12 92.99 168,566 158,428

11月RBOB汽油 2.7451 -0.0366 -1.3% 2.7112 2.7891 41,690 44,728

12月RBOB汽油 2.7269 -0.0373 -1.4% 2.7024 2.7701 54,489 49,769

11月取暖油 3.1866 -0.0028 -0.1% 3.1578 3.2065 44,277 45,856

12月取暖油 3.1669 -0.0100 -0.3% 3.1414 3.1881 51,171 40,660

ICE合约

12月布兰特 112.42 -0.80 -0.7% 111.57 113.63 200,860 197,956

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 518,230 542,260 557,501 1,577,054 3,565

汽油 149,813 152,604 154,074 286,099 621

取暖油 155,020 156,940 156,645 325,721 -342 (完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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