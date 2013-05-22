油价走低 因美联储会议记录拖累股市走低

* 美国汽油和原油库存增加，重压油价

* 美国股市走低，受美联储会议记录拖累

* 美元兑日圆触及四年半高位

路透纽约5月22日 - 布兰特原油期货周三尾盘扩大跌幅，收在每桶103美元之下，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)的会议记录拖累美国股市走低，加之上周汽油库存增加稍早压低油价。

美国股市震荡下跌，道琼工业指数跌幅一度超过1%。之前美联储主席伯南克暗示，联储尚未准备好缩减刺激计划规模，但如果经济持续改善，可能采取行动。

布兰特原油期货回落1.31美元，结算价报每桶102.60美元，昨日下跌近1美元。

美国原油期货结算价跌1.90美元，报每桶94.28美元，录得5月1日以来最大单日跌幅。盘中一度下跌超过2美元。

稍早，美国能源资料协会(EIA)表示，上周美国汽油库存增加300万桶，显示在驾车高峰期来临前，美国国内燃料市场供应充裕。

EIA数据显示，美国原油库存减少33.8万桶，但库欣(美国原油期货合约交割地)的库存增加44.9万桶，至5,017.2万桶。

分析师之前预计，原油库存减少80万桶，汽油库存持平。

“基本面情况保持疲弱，似乎这是目前压制油市的主要因素，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示，“每当美国原油接近98美元，基本面就把它拉向90美元。”

美国汽油期货回落2.5美分，报每加仑2.82美元，日低为2.79美元。自5月17日触及一个月最高2.93美元以来，汽油价格累计回落近4%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三公布的最新会议记录显示，多位美联储官员本月稍早希望，在缩减购债计划规模前看到美国经济复苏的更多迹象。

今日稍早，美元兑日圆攀升至四年半高位，兑一篮子货币接近三年峰值，因伯南克的讲话引发市场臆测美联储可能在未来几月开始缩减构债规模。

投资者将关注周四公布的5月采购经理人指数初值，寻找中国、美国和欧元区经济复苏的迹象。路透调查预计，数据将较4月有所改善，但不足以打消对成长前景迟滞的担忧。(完)

(编译 母红; 审校 张涛)

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