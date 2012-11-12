国际油价下跌 美国财政悬崖问题盖过地缘政局紧张的影响

* 以色列打击向戈兰高地射击的叙利亚炮兵部队

* 中国10月表观石油需求同比增长6.5%

* 北海Buzzard油田周末曾短暂停产

* EIA和API库存数据将推迟一天发布

路透纽约11月12日电---原油价格周一在震荡交投中下滑,市场受到美国财政问题担忧的拖累,同时地缘政局紧张和中国石油需求强劲提供支撑.

油价全天呈拉锯走势,午盘走低,因担忧美国一步步逼近增税减支的所谓"财政悬崖",油市承压.

数据显示,世界第二大石油消费国--中国10月表观石油需求较上年同期增长6.5%,受增加库存和新建产能的提振.该数据令油市稍早获得支撑.

此外,以色列军队向叙利亚发射坦克炮,以报复叙利亚用迫击炮弹袭击戈兰高地,引发以色列可能拖入这场冲突的担忧.

中东地区的紧张局势,包括西方与石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗之间围绕伊朗核计划的纷争,已提振今年的油价,而围绕全球经济疲弱拖累燃油需求的忧虑则拖累油价走低.

"全球经济放缓的利空因素与全球刺激计划可能提振未来经济的利好因素之间的角力仍在延续,而地缘政治依然是个影响因素,"纽约研究机构Energy Management Institute的Dominick Chirichella指出.

布兰特12月原油期货跌0.33美元,结算价报每桶109.07美元,低於100日移动均线切入位109.19美元.美国12月原油期货下跌0.50美元,结算价报每桶85.57美元.

有报导称,因周末遭遇停电,加拿大NexenNXY.TO旗下Buzzard油田的生产临时关闭,生产已於周一恢复.该消息一度推动油价反弹.

该油田在检修两个月後推迟重启,已打乱福尔蒂斯(Forties)原油出货安排,由於该原油是指标北海布兰特原油的最重要组成部分,这也在最近几周助推布兰特原油期货较美国原油升水扩大.

对交割问题和纽约港供应偏紧的担忧在美国盘初支撑了美国12月RBOB汽油期货合约,随後该合约追随其他油品下滑.

袭击美国东北部地区的飓风桑迪重创纽约港,後者为纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油和取暖油的交割地.一直有人担心,该地区的基础设施遭到破坏,恐将导致11月合约的交割受阻.

美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)通常分别在周二和周三公布上周美国石油库存数据,但本周适逢退伍军人节假日,库存数据将推迟一天发布.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 85.57 -0.50 -0.6% 85.27 86.54 253,822 322,403

1月原油 86.07 -0.48 -0.6% 85.78 87.02 106,813 103,032

12月RBOB汽油 2.6763 -0.0229 -0.9% 2.6680 2.7468 50,487 62,594

12月取暖油 2.9992 -0.0063 -0.2% 2.9871 3.0279 34,618 46,986

ICE合约

12月布兰特 109.07 -0.33 -0.3% 108.56 110.39 172,223 201,017

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 508,595 604,448 523,886 1,602,013 6,174

汽油 144,144 156,815 143,053 273,902 3,415

取暖油 91,818 111,467 169,047 308,496 -1,567 (完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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