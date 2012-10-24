国际油价下跌 因美国原油库存增加及欧洲数据疲弱

* 美国原油结算价为7月初来的最低水平

* EIA称上周美国原油库存升幅多於预期

* 中国汇丰制造业PMI指数改善,欧元区数据糟糕

* 关注周四公布的美国初请失业金人数

路透纽约10月24日电---布兰特原油价格周三连续第七个交易日下跌,因美国原油库存增加及欧元区经济数据疲弱,抵销了中国石油需求可能反弹的迹象对油价的支撑.

美国能源资料协会(EIA)称,上周美国原油库存增加590万桶,远多於路透访问分析师调查预期的增加190万.

上周汽油库存升幅多於预期,馏分油库存跌幅少於分析师预估均值.

"报告基本在很大程度上利空油市,特别是报告显示原油库存大幅增加,"Again Capital LLC合作夥伴John Kilduff说.

不过,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至49.1,为三个月高位,消息支持油价,尽管该数据仍在50的荣枯分水岭下方.

布兰特12月原油期价跌0.40美元,结算价报每桶107.85美元,但收在100日移动均线切入位107.50美元的上方.周三日内低位在106.80美元,为9月20日来的最低位.

近月布兰特原油上次连跌七个交易日是在2010年7月.自10月15日近月布兰特原油收涨,报每桶115.80美元以来,该合约累计下跌7.95美元,或6.8%.

美国原油连跌第五天,该合约下跌0.94美元,结算价报每桶85.73美元,为7月来的最低结算价.周三该合约低见84.94美元.

美国上周汽油库存增加拖累美国RBOB汽油连续第10天收低,不过跌幅不大,仅跌0.20美分,结算价报每加仑2.6030美元.

美国取暖油连跌第九天,下滑0.40美分,至每加仑3.0394美元,盘中跌穿200日移动均线切入位3.0276美元,之後反弹.

欧洲经济数据疲弱将油价从早盘高位拉低,当时尚未公布美国原油库来报告.

周三公布的调查显示,10月欧元区企业经历了该地区逾三年前摆脱衰退以来最糟的月份,企业被迫加大裁员以降低成本.欧元区10月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值跌至45.8,上月为46.1.这是2009年6月以来最低值,且不及路透调查预估的46.4.

调查显示,由於工厂订单和出口需求双双下滑,德国10月民间部门第六个月萎缩,这表明德国经济在2012年下半年陷入衰退.德国10月综合采购经理人指数(PMI)初值降至48.1,仍低於50荣枯分水岭.德国9月综合PMI终值为49.2.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三表示,将坚持其经济刺激计划直至就业市场改善,并重申,将在2015年中之前保持近零利率的承诺.美联储在两日政策会议结束後发布的声明中承认,出现美国楼市改善的迹象,但重申将继续支持成长的承诺,尽管复苏有所加速.美联储表示,将继续每月购买400亿美元抵押支持债券,以压低利率.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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