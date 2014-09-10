《热点透视》油价跌破百美元或提振消费支出 有助全球经济复苏

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Cambell 编译 张若琪
路透伦敦9月9日 - 油价跌至两位数是令人乐见的迹象，并非注定通缩的前兆。布兰特原油价格从6月高位下挫13%，目前略低于每桶100美元，表明通胀趋缓，这是好事。那将有助消费者支出和全球经济复苏。
非常规货币政策猛药导致了油价偏高的不良副作用。美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2010年11月启动第二轮量化宽松(QE)。几个月后，油价已涨逾四成，自2011年初以来平均每桶110美元。
投机热、美元疲软以及大宗商品超级周期仍继续的说法，强化了货币刺激的市场效应，能源密集型新兴市场国内生产总值(GDP)增长始终强劲亦然。但油价却冲淡刺激的效应。油价高昂是全球经济复苏之所以如此艰难的原因之一。
比如，英国家庭2009-2012年间在汽车燃料上的花费跳增了28%。而据国际能源署(IEA)，美国家庭2012年的汽油支出升至2,912美元，或占其税前收入的近4%，扣除物价因素后，为近30年来最高。
然而现在，之前推动油价定价过高的金融力量已要逆转。美国QE很可能在10月结束。美元指数在14个月高点。不单是石油，汤森路透商品研究局指数(CRB)较2011年的高点下降了22%。诚然，部分原因是由于外界对新兴经济体增长没那么乐观。偏高的油价使各地客户都受打击也是事实。
油价高企削弱需求并鼓励了节能。IEA预计，今年全球原油需求将仅增长1.2%，经济合作暨发展组织(OECD)行业库存处于近两年最高水准。较长期而言，美国页岩油产量成长正在改变全球市场。
在中东动荡之际油价仍跌，显示后续可能仍有相当程度的下降空间。那是件好事。因为油价昂贵削弱经济增长，而油价趋跌则有助增长。(完)
(译文审校 李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。