国际油价下挫 因美国活跃钻机数上升加剧供应过剩忧虑

路透纽约7月22日 - 油价周五收低，本周下跌4%，因美国活跃钻机数连续第四周上升，对全球原油供应过剩担忧加剧。

原油期货在周五走低，布兰特原油触及两个月低位，因担心伊拉克增产。能源服务公司贝克休斯之后公布报告显示，本周美国活跃钻机数上升14座，至371座。

“供应过剩的问题本已令油市走势挣扎。库存大幅增加和炼厂即将进入维护期令油市多头处于守势，”Liquidity Energy经纪Pete Donovan说。

“钻机数上升是他们最不愿意看到的事。”

布兰特原油收低0.51美元，或1.1%，报每桶45.69美元，此前跌至5月11日来最低45.17美元。本周布兰特原油下降4%。

美国原油收低0.56美元，或1.3%，报每桶44.19美元，本周下挫3.8%。

美元升至逾四个月高位，也降低原油需求，因以美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者来说更昂贵。

根据装运数据和行业消息人士，伊拉克7月石油出口料将增加。这将是该国石油供应在两个月下降后恢复增长。

本周稍早，美国政府报告称，尽管上周美国原油库存连续第九周减少，但库存达到5.195亿桶，为历来同期最高。

周四交易商称，市场情报公司Genscape报告显示库欣原油库存增加72.5176万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。(完)