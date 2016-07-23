国际油价下挫 因美国活跃钻机数上升加剧供应过剩忧虑

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月22日 - 油价周五收低，本周下跌4%，因美国活跃钻机数连续第四周上升，对全球原油供应过剩担忧加剧。
原油期货在周五走低，布兰特原油触及两个月低位，因担心伊拉克增产。能源服务公司贝克休斯之后公布报告显示，本周美国活跃钻机数上升14座，至371座。
“供应过剩的问题本已令油市走势挣扎。库存大幅增加和炼厂即将进入维护期令油市多头处于守势，”Liquidity Energy经纪Pete Donovan说。
“钻机数上升是他们最不愿意看到的事。”
布兰特原油收低0.51美元，或1.1%，报每桶45.69美元，此前跌至5月11日来最低45.17美元。本周布兰特原油下降4%。
美国原油收低0.56美元，或1.3%，报每桶44.19美元，本周下挫3.8%。
美元升至逾四个月高位，也降低原油需求，因以美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者来说更昂贵。
根据装运数据和行业消息人士，伊拉克7月石油出口料将增加。这将是该国石油供应在两个月下降后恢复增长。
本周稍早，美国政府报告称，尽管上周美国原油库存连续第九周减少，但库存达到5.195亿桶，为历来同期最高。
周四交易商称，市场情报公司Genscape报告显示库欣原油库存增加72.5176万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。