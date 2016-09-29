国际油价猛涨6% 因OPEC达成限产协议

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约9月28日 - 油价周三猛涨近6%，此前消息人士称石油输出国组织(OPEC)达成限产协议，将在11月会议上执行，这是油价两年前因供应过剩崩跌以来的首份减产协议。
消息人士对路透表示，石油输出国组织(OPEC)同意将原油日产量下调近100万桶，限制在3,250万桶。OPEC是在9月26-28日阿尔及耳举行的国际能源论坛间隙进行磋商。
OPEC将在11月30日维也纳会议上确定各成员国具体的产量水平。
消息人士称，一旦达到产量目标，OPEC将同非OPEC产油国接洽，以寻求合作，进一步缓解全球供应过多的情况。
布兰特原油期货大涨2.72美元，或5.9%，收报每桶48.69美元，盘中触及两周高位48.96美元。
美国原油期货劲涨2.38美元，或5.3%，收报每桶47.05美元，盘中触及9月8日来最高47.45美元。
油价的涨势外溢到股市，美股能源指数.SPNY急升4%，为1月来表现最好的一日。
“这是一份历史性协议，OPEC和非OPEC将在十年多以来首次达成一致。这应该为油价设下底部，油价应向60美元区域回升，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
“OPEC证明了，即使在页岩油时代，它的影响力仍举足轻重。这是 '产量战' 的结束－OPEC宣布获胜。”
其他分析师预计，油价未来将遭遇抛售，他们指出，OPEC产油国基本上不会遵守产量配额。
油价盘中走势震荡，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存连续第四周意外减少。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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