国际油价因供应过剩忧虑触及数周低位 汽油期货急升

路透纽约9月16日 - 原油价格周五下跌最多2%，至数周低位，因伊朗出口不断膨胀，巩固对全球供应过剩的担忧。汽油期货上涨，因炼厂和输油管道停运。

美股下跌和美元上涨，重压原油期货和以美元计价的其他商品。

汽油期货收涨2%，此前Colonial Pipeline的主要汽油输油管道停运，BP关闭印第安纳州怀廷炼厂的一主要炼油装置进行维修。美国汽油裂解价差触及三个月高位，也扶助推升汽油价格。

布兰特原油期货下跌0.82美元，或1.8%，收报每桶45.77美元，盘中触及两周低位45.48美元。

美国原油期货下跌0.88美元，或2%，收报每桶43.03美元。美国原油盘中触及五周低位42.74美元。

本周，布兰特原油下挫5%，美国原油大跌6%。

“原油期货的基调越来越利空，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说。

对美国原油来说，“这可能加快预期的跌至39美元区域的速度，”他说。

油价下挫，此前一位了解伊朗油轮装载计划的消息人士称，伊朗8月原油出口量较7月增长15%，至逾200万桶/日，接近五年前伊朗遭西方制裁前的出口水平。

尽管OPEC和其他主要产油国即将于9月26-28日在阿尔及利亚会晤讨论冻产，但伊朗和沙特原油出口上升。多数市场人士对达成冻产协议持怀疑态度。

有迹象显示，尼日利亚和利比亚将会恢复原油出口，两国的原油供应因国内冲突和动乱而受到影响。

自2010年以来，得益于页岩油产量繁荣，美国每日原油产量增幅超过了其他任何一个主要产油国。贝克休斯的数据显示，美国活跃钻机数本周增加2座至416座，过去12周内第11周增加。(完)