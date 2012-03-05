油价上涨传递出全球经济走强信号

一位女士在美国洛杉矶一雪佛龙加油站，汽油零售价格大涨。（资料图片）

* 油价上涨在很大程度上体现出全球经济成长趋於强劲

* 美国就业和薪酬增长让家庭有能力消化成本上升

* 将於周五出炉的2月就业数据料将显示美国经济的韧性

* 欧洲和部分亚洲国家更容易受到油价攀升的影响

* 油价飙升恐将导致今年全球GDP增幅减少0.2个百分点

记者 Stella Dawson

路透华盛顿3月4日电---油价持续攀升通常是经济复苏的丧钟,但这次原油价格攀升看来更像是好日子即将来临的吉兆.

伊朗核计划引发的政治紧张局势推动原油价格在过去一个月大涨11%,至每桶约123美元,市场担忧若爆发激烈冲突导致石油供应下降,恐将推升布兰特原油期货价格飙升至每桶150美元上方.

若油价达到每桶150美元的高位,恐将削弱全球经济日趋强劲的复苏态势.分析师称,即便油价处於目前水平,也可能导致今年全球国内生产总值(GDP)增幅减少0.2个百分点.

欧洲主权债务问题刚刚开始缓解之际,油价却成为一个新的不利因素.

但伊朗情势推动的油价跳升掩盖了一个更广泛的潜在趋势,只要能够避免爆发军事冲突,油价上涨似乎只会带来有限的风险.也就是说,油价涨势蕴藏着一个好消息.

自去年10月以来,原油价格不时地攀升,这与各国经济数据,尤其是美国数据缓慢改善的趋势相一致.

股票价格与油价同步走高.当两者一同上涨时,通常表明全球经济普遍扩张.自去年10月初以来,标准普尔500指数.SPX劲扬17%,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股票指数.MIWD00000PUS已收复去年夏季以来的全部跌幅.

分析师指出,这表明布兰特原油价格自去年10月初以来累计飙升25%,其中约一半涨幅源自于全球需求持续上升.全球工厂正以较快的步伐生产商品,此乃经济状况的重要指标,意味着与一年前相比,经济应对伊朗情势引发的石油供应冲击的能力增强.

"我们认为,原油价格攀升更多源於人们对於全球经济成长的信心改善,而非地缘政治风险担忧,"德意志银行向客户表示.

**薪资增长缓冲汽油价格上涨冲击**

消费者能否消化汽油零售价格上涨的冲击,这将是一个较为严峻的考验.结果将取决於薪资增长.消费者支出在发达经济体中约占整体经济的三分之二.

迄今为止,这方面的消息同样令人鼓舞.

在截止到1月的七个月,美国人薪资按年增长5.7%.2月平均时薪预计比1月上升了0.2%.政府定於周五公布的月度就业报告将包括平均时薪数据.

美国汽油价格加快上涨,自去年末触及的低点上升了10%,在加州已经超过了每加仑4美元的心理关口.但迄今为止,汽油价格上涨对於美国人购买力的打击不如一年前阿拉伯之春期间那麽严重.

冬季天气温暖,过去三个月天然气价格下挫30%,降低了多数美国家庭的取暖费用.而目前有更多的人找到工作,更加增强了其应对汽油价格上涨的能力.

"迄今没有迹象显示,这方面的价格上涨在阻碍就业市场改善推动的美国消费者信心上升趋势,"苏格兰皇家银行的首席欧洲分析师Jacques Cailloux表示.

定於周五公布的美国2月就业报告预计显示,非农就业岗位增长21万个,增幅连续第三个月超过20万个.加拿大皇家银行的首席美国分析师Tom Porcelli表示,他将密切关注高薪领域的就业增长情况.如果这些领域的薪资上升,将进一步支撑消费者支出.

否则,不断上涨的汽油价格可能开始造成不利影响.Porcelli表示,如果汽油价格连续三至六个月保持在每加仑4美元以上,可能导致美国GDP增幅减少0.5个百分点.目前分析师预计美国2012年GDP增长2.2%左右.

**通胀风险**

在欧洲其影响可能更大,该地区薪资增长迟缓.经济合作暨发展组织(OECD)估计,欧元区今年薪资经通胀调整後将平均增长0.4%,欧洲最大经济体德国的增幅甚至更小.

德意志银行估算,如果油价较其基准水平上涨50%,即目前涨幅的两倍,可能在第一年导致欧元区GDP增幅减少0.4个百分点.人们已预料该地区经济2012年小幅萎缩.

亚洲经济体的状况更加参差不齐,通胀为主要担忧问题.

许多亚洲经济体实行燃料补贴,这或将缓和油价对家庭的冲击.但如果像德意志银行对印度和印尼所预估的那样,政府开始转嫁能源成本,通胀可能急速上升.

通胀压力将令央行面临复杂局面,可能压制出台更多货币措施来支持经济复苏的可能性.

但目前而言,油价上涨反映的主要是经济成长.(完)

--编译 肖群英/张涛/王兴亚;审校 张荻

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