油价跌至106美元之下 因中国需求增长放缓和伊朗落实核协议

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
* 数据显示中国石油需求增长快速回落
* 国际原子能机构(IAEA)称伊朗已开始暂停核活动
* 美国和其他大国开始放松对伊制裁
* 交易商称利比亚石油供应也可能增加
路透卡尔加里1月20日 -布兰特原油周一跌至每桶106美元之下，受累于数据显示2013年中国石油需求增速放缓，以及有消息称，伊朗已开始落实与西方大国签署的核计划协议。协议可能最终允许该国增加石油出口。
路透根据政府初步数据测算，中国2013年表观石油需求为每日978万桶，同比增速回落至1.6%的五年低点；12月表观石油需求同比下降7.5%。
国际能源署(IEA)预计，去年中国的石油需求增长3.8%。
3月布兰特原油期货盘中触及105.81美元的低位，后缩减跌幅，结算价报每桶106.35美元，日内下跌0.13美元。
美国2月原油期货回落0.65美元，报每桶93.72美元，上周五收涨0.41美元，触及两周高位。
周一美国原油成交清淡。纽约商品交易所周一因假休市，无场内交易，无结算。
有消息称，伊朗已开始落实与西方大国签署的核计划协议条款，暂停最敏感的核活动。美国白宫宣布，美国、英国、法国、德国、俄罗斯、中国和欧盟将遵守协议承诺，开始放松对伊朗的制裁。
伊朗政府表示，在制裁被撤销后，将用六个月的时间完全恢复每日400万桶的石油产能。该国的石油产能自2011年后就未能达到过该水平。
对利比亚石油出口将增加的预期本周可能重压布兰特原油期价。该国政府表示，计划在几天内驱散控制东部油港的示威者。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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