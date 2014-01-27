原油期货大跌超过1美元 受对新兴市场担忧拖累

* 美联储将举行为期两日货币政策会议，考虑缩减购债

* 投资人担心新兴市场商品需求

* 美国新屋销售低于预期

路透纽约1月27日 -布兰特原油期货周一大跌超过1美元，美国原油期货跌幅相若，因投资人担心新兴市场经济成长趋弱，随抛售风险资产。

全球股市延续上周跌势，因担心中国经济放缓以及预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将再度缩减每月购债规模100亿美元。

美国政府公布的新屋销售数据逊于预期，导致美股回吐稍早升幅，并引发布兰特原油期货和美国原油期货的跌势。

“去年年底中国和新兴市场出现一些预警的信号，现在是新的一年，情势不太乐观。”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

布兰特原油期货跌1.19美元，结算价报106.69美元。

周一布兰特原油期货较美国原油期货溢价大致持平，徘徊在上周五的结算价11.24美元附近，价差上周五一度收窄至9.47美元，为逾两个月最低。

美国原油期货跌0.92美元，报95.72美元，在97-98美元遭遇一些阻力，这是上周的收盘水准。

美联储周三将结束为期两日的货币政策会议。分析师表示，美联储有意再度缩减刺激措施，尽管土耳其、阿根廷等新兴市场资产遭到大举抛售。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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