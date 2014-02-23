油价下跌 因美国天气回暖限制需求

* CFTC数据显示原油投机者持有的美国原油净多头头寸增加

* 美国原油价格连续第六周上升

* 美国取暖油期货急跌8美分

* 中国和印度增加进口伊朗原油

路透纽约2月21日 -油价周五下跌，令美国原油连涨第六周的周度升幅减弱，因支撑取暖油需求的美国严寒天气回暖，引发投资人抛售取暖油期货。

美国东北部地区温度回到华氏50度以上(摄氏10度以上)，此前持续多月的严寒袭击美国，令取暖油库存下降至10年来最低水平。

取暖油期货大跌超过2%，或约8美分，报每加仑3.0992美元。

“市场本周走高，因预期燃料需求上升，”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示，“但市场上升过度，人们纷纷锁定获利。”

分析师表示，利比亚和南苏丹的国内冲突，加上委内瑞拉示威升级在本周稍早支撑布兰特原油，但周五前交易商已经消化了供应风险，布兰特原油价格回落。

4月布兰特原油下跌0.45美元，收报每桶109.85美元，周三触及七周高位110.82美元。

布兰特原油受压，也因迹象显示1月伊朗向中国和印度的石油出口增加。

4月美国原油期货下滑0.55美元，报每桶102.20美元，稍早一度大跌逾1美元。美国原油连升第六周。

周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至2月18日一周，货币基金经理持有的美国原油期货和期权净多头头寸上升至纪录高位。

布兰特原油较美国原油升水收报每桶7.65美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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