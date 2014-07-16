（更正）油价扩大跌幅 因利比亚局势和经济数据燃点供应过剩预期

(更正：正文倒数第四段译文有误，应为“收报每桶99.96美元”，而非“收报每桶99.01美元”)

路透纽约7月15日 - 油价周二下跌最多2美元，扩大年内跌幅，因利比亚石油供应不断增加和经济数据疲弱，令对全球油市短期内将供过于求的忧虑加重。

全球油价迅速抹去地缘政治风险溢价，且近几日市场卖盘加速，因交易商的焦点从伊拉克和利比亚的暴力冲突转向疲弱的全球基本面。

尽管在利比亚首都的黎波里的暴力冲突持续，但利比亚代理石油部长向路透表示，利比亚石油产量增至每日58.8万桶，自周末以来增加了约25%。

“市场的感觉是短期内将出现供应过剩，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

布兰特原油LCOc1下跌0.96美元，收报每桶106.02美元，从稍早触及4月2日来最低104.39美元反弹。

美国原油CLc1跌0.95美元，收报每桶99.96美元，稍早下跌至99.01美元的日内低位，跌穿200日移动均线切入位99.92美元，此为交易商密切关注的关键技术指标。

两份合约价差CL-LCO1=R收报6.06美元。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美国就业市场状况仍十分疲弱，暗示美联储将保持宽松政策，直至招聘和薪资等数据显示，金融危机的影响“已完全消退”。

美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数周二下跌，此前美联储主席叶伦和美联储官员对美股部份板块“估值过高”表示担忧。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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