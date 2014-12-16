压裂法颠覆油市生态 油价下看40美元--经济学家Verleger

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约12月15日 - 知名能源经济学家Philip K. Verleger指出，到明年年底时，国际油价可能低至每桶40美元。Verleger以个人电脑问世，来比喻美国压裂采油技术革命的冲击。
“我们预测低价将延续很长一段时期，因为压裂技术已经改变油气生产，”Verleger在一篇每周客户报告中写道。Verleger在卡加利大学商学院任教，并曾在前美国总统卡特任内担任顾问，他是最早强烈看空油价的分析师之一。
“过去，观察家及分析师将资源生产视为一种开采事业，当低成本的较佳资源逐渐耗尽，成本及价格会随着时间而上升。压裂技术彻底改变了这种情况。压裂技术是一种制造，不是资源开采。”
他根据全球商用石油储量及消耗，而发展出一个未来油价预测模型，这个模型预测油价将稳定下跌，到明年年底时跌至每桶40美元。但Verleger表示，他不会太坚持这个预测值，因为油价已经跌破12月预测值79美元。
布兰特原油期货LCOc1周一跌至近60美元，较6月高点几近腰斩。
Verleger指出，布兰特明年平均价格可能在55美元左右，这比路透本月初的月度调查的最低预估值还要低上许多。
Verleger在报告中，以1970年代末期及1980年代初期的计算机行业，比喻今日的全球石油业。
当年IBM(IBM.N)及日立等大型科技企业，大量投资于大型主机电脑，Verleger认为这种大型主机就像是大型油企的“大象级”油田--开发成本往往高达数百亿美元。
事后证明，苹果(AAPL.O)推出更小、更便宜的消费性产品，让大型主机电脑遭到淘汰，而苹果电脑就像是颠覆油市的低成本、陆上页岩油井。随着生产效率提高，成本下滑，成本较高的竞争对手便被迫重整，否则就将灭亡。
“即使是艾克森美孚及雪佛龙这些世界上最大最成功的民营企业，也将需要作出重大调整，”他写道。(完)
(编译 蔡美珍；审校 许娜)
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