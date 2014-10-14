油价急挫 因需求黯淡、页岩油产量激增及OPEC不愿减产

路透纽约10月14日 - 原油价格周二急挫超过4美元，录得逾两年来最大单日跌幅，因需求疲弱的迹象不断增加，另外，美国页岩油产量持续上升，使得交易商在油价下跌四个月后仍无法寻获底部。

油价自6月来已累积下跌逾26%，今日跌势突然加速是因三个因素所致：全球原油需求预估被下修、预计美国页岩油产量将再次大幅上升，以及石油输出国组织(OPEC)成员国不愿意减产。

11月布兰特原油LCOc1稍早下滑，且在尾盘跌扩大跌幅，下滑超过4美元，至每桶85美元之下，为2010年来首次。该合约收报每桶85.04美元，大跌3.85美元，或4.33%。

美国原油期货CLc1收报每桶81.84美元，急挫3.90美元或4.55%，录得约两年来最大单日跌幅。

油市无法触底，之前沙特明确表示，该国的关注焦点是保持市场占有率，而不是通过单方面减产来支持油价。

其他OPEC成员国看似持同样的立场。继科威特后，一位熟悉伊朗石油政策的消息人士表示，没有收紧原油供应的必要。伊朗通常是最先要求减产的石油输出国组织(OPEC)成员之一。

油价早盘开始下跌，此前国际能源署(IEA)表示，2015年全球石油需求增长将远逊于此前预估，并预计油价也可能进一步下跌。IEA将2014年全球原油日需求预估较上月报告下修20万桶，当前预计为每日增长70万桶。IEA将2015年全球原油日需求预估较上月报告下修30万桶，当前预计为每日增长110万桶。

美国能源资料协会(EIA)预计，11月美国主要页岩油油田日产量将较上月增加约10.6万桶，消息导致油价在午后中段交易中扩大跌幅。

布兰特和美国原油价差走势震荡，周二首先收窄至不足2美元，为逾一年来最低，之后走宽至3.20美元，因美国原油期货扩大跌幅。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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