油价急挫 因需求黯淡、页岩油产量激增及OPEC不愿减产

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透纽约10月14日 - 原油价格周二急挫超过4美元，录得逾两年来最大单日跌幅，因需求疲弱的迹象不断增加，另外，美国页岩油产量持续上升，使得交易商在油价下跌四个月后仍无法寻获底部。
油价自6月来已累积下跌逾26%，今日跌势突然加速是因三个因素所致：全球原油需求预估被下修、预计美国页岩油产量将再次大幅上升，以及石油输出国组织(OPEC)成员国不愿意减产。
11月布兰特原油LCOc1稍早下滑，且在尾盘跌扩大跌幅，下滑超过4美元，至每桶85美元之下，为2010年来首次。该合约收报每桶85.04美元，大跌3.85美元，或4.33%。
美国原油期货CLc1收报每桶81.84美元，急挫3.90美元或4.55%，录得约两年来最大单日跌幅。
油市无法触底，之前沙特明确表示，该国的关注焦点是保持市场占有率，而不是通过单方面减产来支持油价。
其他OPEC成员国看似持同样的立场。继科威特后，一位熟悉伊朗石油政策的消息人士表示，没有收紧原油供应的必要。伊朗通常是最先要求减产的石油输出国组织(OPEC)成员之一。
油价早盘开始下跌，此前国际能源署(IEA)表示，2015年全球石油需求增长将远逊于此前预估，并预计油价也可能进一步下跌。IEA将2014年全球原油日需求预估较上月报告下修20万桶，当前预计为每日增长70万桶。IEA将2015年全球原油日需求预估较上月报告下修30万桶，当前预计为每日增长110万桶。
美国能源资料协会(EIA)预计，11月美国主要页岩油油田日产量将较上月增加约10.6万桶，消息导致油价在午后中段交易中扩大跌幅。
布兰特和美国原油价差走势震荡，周二首先收窄至不足2美元，为逾一年来最低，之后走宽至3.20美元，因美国原油期货扩大跌幅。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。